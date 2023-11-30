搭捷運體驗人生況味 新北環狀線推互動式漫畫主題列車

「出站看到失意的他，意外開啟扭轉人生的對話」這是出現在新北環狀線列車窗戶的文字，讓乘客看了會心一笑。

新北捷運公司玩創意，透過列車空間與年輕族群溝通，近期與全台灣最大年輕人社群平台Dcard合作，推出環狀線專屬的聯名主題列車「百味人生放映所」，將捷運車廂打造成滿載Dcard站上在地人生故事的放映所、全線（淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線）也同步導入深受年輕人歡迎的dtto friends提醒標語，有3個實體捷運車站主題區讓通勤乘客可以參與互動，搭車彷彿進入放映室，踏上Dcard各種有趣故事的冒險，深得年輕乘客喜愛。

新北捷運公司說明，環狀線是新北市民外出、通勤主要大眾運輸工具之一，近期運量比去年同期增加近4成，為觸動年輕人的心，此次車廂裝飾以Dcard平台上的文章為靈感，玩出年輕人有感的哏。

創作團隊以生活及通勤有關的文章作為參考，推出7個環繞著新北市發生的原創主題互動故事，民眾可在捷運板橋站的月台主題閘門、景安站的即時互動專區，與新北產業園區的月台橫幅看板找到故事的專屬觀映QR Code，也可透過搭乘「百味人生放映所」主題車廂，體驗各種故事海報，與經典台詞出現在捷運車廂的情境，乘客抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描QR Code打開放映所入口。

此次聯名合作列車將在運行期間呈現7個不同主題的故事，包含「至少，要有點樣子」、「媽，我回來了」、「直球對決，很難嗎？」以及「謝謝你，陌生人」．皆是在Dcard平台上相當受歡迎的文章，改編成捷運首創的互動式漫畫。

新北捷運公司表示，在觀看故事的同時，乘客必須幫主角做重要的抉擇，每個選擇都會直接影響故事結局，也將卡友們當時看完故事的回饋直接呈現在車廂地板上，讓大家可以找出最有共鳴的留言回饋，還能拍照打卡，記錄當下的情境。