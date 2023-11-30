快訊

00919配息出爐！配發0.55元 略優於市場預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1999淪惡意檢舉人發聲筒？應曉薇：市府被搞得天翻地覆

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員應曉薇批評台北1999市民熱線成很多人檢舉、報復的工具。圖／取自市議會直播網站
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員應曉薇批評台北1999市民熱線成很多人檢舉、報復的工具。圖／取自市議會直播網站

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，市議員應曉薇指出，台北1999市民熱線現在成很多人檢舉、報復的工具，依規定需要「實名制」但研考會卻沒落實，接到電話就轉給環保局、警察局、民政局等，忙死各局處的人，搞得天翻地覆，成惡意檢舉人的發聲筒。蔣萬安表示，將請研考會檢討機制，防堵惡意檢舉人。

應曉薇表示，1999是好政策，但變成樓下告樓上、樓上弄樓下，有人打1999投訴噪音，研考會就下令交給環保局去查，結果環保局白忙，根本沒有具名，半年來這類事層出不窮。她質疑，沒有具體檢舉人，就是不能查，結果1999接到電話，管它是不是真的，就交辦給局處，這要檢討。

應曉薇說，十年前就有檢舉達人，一年打1999一萬次，才改為實名制，很多人走漏洞，就是為了報復他人，1999服務市民是應該的，但沒有往對的方向，被有心人利用，應該要落實1999的SOP。她說，也有人會一再檢舉，是真正有委曲，所以最好的方式是制定1999檢舉正當性的作業方式、法則，讓被惡意檢舉的人也有保障。

研考會主委俞振華表示，針對「一再」檢舉和「大量」檢舉，一旦被認定，現在只能備查，可以再討論有更好機制。

蔣萬安答詢時也承諾，會請研考會檢討機制，對惡意檢舉的人如何防堵，同時請法務局針對法制面做全面檢討。

研考會表示，陳情有「實名」機制，主要是針對「一再」（同一人同一事），及「大量」（同一人不同事）的陳情，議員認為處理時，較缺乏平衡陳情人與被陳情人權益的機制，未來將與法務局共同研議可以有效保障兩方權益的辦法。

應曉薇 蔣萬安

延伸閱讀

亞錦大巨蛋開幕賽票秒殺！ 北市已逮53黃牛 蔣萬安：嚴查嚴辦

蔣萬安貼文亞錦賽ready 網讚棒…也有網怒搶4次票失敗

蔣萬安赴新創展推三箭 助創業家拓展全球商機

賴清德逛新創展用歌詞提點蔣萬安 「台北是年輕人追夢城市」

相關新聞

1999淪惡意檢舉人發聲筒？應曉薇：市府被搞得天翻地覆

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，市議員應曉薇指出，台北1999市民熱線現在成很多人檢舉、報復的工具，依規定需要「實名制」...

電動滑板車違規趴趴走 分局月取締卻僅1.7件？蔣萬安下令了

台北街頭隨處可見電動滑板車趴趴走，但依現行交通法規，電動滑板車不得行駛道路、公園等，但卻有許多品牌廣告打出電動滑板車是塞...

淡北道路準備動工卻還未見指引 新北工務局曝時間點

連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，不少民眾關心最新進度，尤其即將動工卻還沒看...

搭捷運體驗人生況味 新北環狀線推互動式漫畫主題列車

「出站看到失意的他，意外開啟扭轉人生的對話」這是出現在新北環狀線列車窗戶的文字，讓乘客看了會心一笑。

新北身障17萬全國最多 肌萎生張孜維地板滾球為國爭光

新北市身心障礙者有17萬多人，為全國最多，新北市副市長劉和然今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優專業及服務有功人員，共30...

大稻埕歷史建築安西街店屋 今都審過關促修復成兩用途

北市大稻埕歷史風貌特定專用區的安西街1巷11號店屋，去年登錄為歷史建築，屋主未來有意作為住宅與商業用途，台北市都市設計審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。