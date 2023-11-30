1999淪惡意檢舉人發聲筒？應曉薇：市府被搞得天翻地覆

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，市議員應曉薇指出，台北1999市民熱線現在成很多人檢舉、報復的工具，依規定需要「實名制」但研考會卻沒落實，接到電話就轉給環保局、警察局、民政局等，忙死各局處的人，搞得天翻地覆，成惡意檢舉人的發聲筒。蔣萬安表示，將請研考會檢討機制，防堵惡意檢舉人。

應曉薇表示，1999是好政策，但變成樓下告樓上、樓上弄樓下，有人打1999投訴噪音，研考會就下令交給環保局去查，結果環保局白忙，根本沒有具名，半年來這類事層出不窮。她質疑，沒有具體檢舉人，就是不能查，結果1999接到電話，管它是不是真的，就交辦給局處，這要檢討。

應曉薇說，十年前就有檢舉達人，一年打1999一萬次，才改為實名制，很多人走漏洞，就是為了報復他人，1999服務市民是應該的，但沒有往對的方向，被有心人利用，應該要落實1999的SOP。她說，也有人會一再檢舉，是真正有委曲，所以最好的方式是制定1999檢舉正當性的作業方式、法則，讓被惡意檢舉的人也有保障。

研考會主委俞振華表示，針對「一再」檢舉和「大量」檢舉，一旦被認定，現在只能備查，可以再討論有更好機制。

蔣萬安答詢時也承諾，會請研考會檢討機制，對惡意檢舉的人如何防堵，同時請法務局針對法制面做全面檢討。

研考會表示，陳情有「實名」機制，主要是針對「一再」（同一人同一事），及「大量」（同一人不同事）的陳情，議員認為處理時，較缺乏平衡陳情人與被陳情人權益的機制，未來將與法務局共同研議可以有效保障兩方權益的辦法。