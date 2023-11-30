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新北身障17萬全國最多 肌萎生張孜維地板滾球為國爭光

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
張孜維（右三）從5歲起住進八里愛心教養院，迄今30多歲，他在台上除了感謝教養院工作人員，也特別感謝父母。圖／新北社會局提供
張孜維（右三）從5歲起住進八里愛心教養院，迄今30多歲，他在台上除了感謝教養院工作人員，也特別感謝父母。圖／新北社會局提供

新北市身心障礙者有17萬多人，為全國最多，新北市副市長劉和然今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優專業及服務有功人員，共30人獲獎。其中天性肌肉萎縮症患者張孜維，多次代表國家參加地板滾球競賽，為國爭光，他感謝父母，說即使家裡已有2個身障者，「他們還是決定把我生下來」，而他用不同方式撰寫自己的生命故事。

劉和然表示，市長侯友宜先前常說，一個偉大的城市，不僅要有現代化的硬體建設，更重要的是人文社福等風景，新北市以人為本，會照顧好每一個市民，不管是被照顧者、照顧者或陪伴者，不會讓一個人孤單。

獲獎的張孜維從5歲起住進八里愛心教養院，迄今30多歲，他在台上除了感謝教養院工作人員，也特別感謝父母，說「即使家裡已有2個身障者，他們還是決定把我生下來。」張多次代表國家參加地板滾球競賽，為國爭光，也曾擔任「寄居蟹的諾亞方舟」紀錄片主角，充分展現對生命的熱誠。

丁秀玲長年照顧自閉症的小女兒，還要照顧罹癌的丈夫和年邁失智的婆婆，她今天在分享時，忍不住落下淚來，說「人生轉念一下，我投入了志工行列」，她參與各種社福團體的活動，也分享照顧自閉症女兒的經驗，鼓勵其他家長帶著孩子走進社區，以創造更豐富的生活。

中和發展中心的龔宸詠投入特教服務15年，她有幼保專業背景，曾經在協助一名情緒障礙的孩子，兩隻手臂被抓捏得瘀青，等孩子情緒過後，孩子竟拿藥給她擦，並說「好痛！」讓她既感動又心疼。

社會局長李美珍表示，新北市身心障礙者有17萬多人，其中男性占55%、女性占45%，女性身心障礙者擔任家庭主要照顧者角色仍占多數，將持續布建服務資源，以減輕女性照顧者的負擔。

中和發展中心的龔宸詠投入特教服務15年，今天獲獎。圖／新北社會局提供
中和發展中心的龔宸詠投入特教服務15年，今天獲獎。圖／新北社會局提供

身障者 自閉症

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