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三重人多停車需求增！市府花10.3億建立體停車場 增528車格

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層多目標大樓，共提供458個汽車停車位及70個機車停車位。圖／新北市工務局提供
「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層多目標大樓，共提供458個汽車停車位及70個機車停車位。圖／新北市工務局提供

新北市三重區因商業及住宅社區發展迅速，停車需求增加，新北市府規畫新建「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」，總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層多目標大樓，共提供458個汽車停車位及70個機車停車位，今開工典禮，預計2026年6月完工。

副市長陳純敬表示，玫瑰立體停車場多目標大樓位於三重區核心地帶，周圍有學校、運動中心和住宅區，居住及使用人口均高，該基地原為平面停車場，為改善當地停車空間不足問題，改建為一座多目標立體停車場，除了提供足夠的停車空間，1、2樓為中興橋派出所，另也有市民活動中心。

工務局長祝惠美指出，工程總經費10.3億元，新建地下1層、地上8層多目標大樓，其餘樓層共提供458個汽車停車位及70個機車停車位，停車場的規畫已考量未來將全面設置電動車位趨勢，預留100%管線空間，並先設置46個電動停車位，後續可依需求隨時調整增設，整體工程預計2026年6月完工。

新工處長王益翔補充，玫瑰立體停車場打破以往單調的都市空間感，在建築物外牆採用輕巧易維護的造型擴張網，降低車輛停車時發出噪音，同時也減少停車場內車燈光線外散的情形；也引入室外風增加通風性，避免室內高溫積聚。

王益翔說，另利用樓層轉角設置空中立體綠帶，減少建築物對都市的壓迫感，再搭配可使建築外觀保有低調且典雅的夜間照明設計，增加整體都市氛圍，預料完工後將成為附近地標建築。

新北市府規畫新建「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」，今開工典禮，預計2026年6月完工。記者張曼蘋／攝影
新北市府規畫新建「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」，今開工典禮，預計2026年6月完工。記者張曼蘋／攝影
三重玫瑰立體停車場多目標大樓今開工典禮。記者張曼蘋／攝影
三重玫瑰立體停車場多目標大樓今開工典禮。記者張曼蘋／攝影
「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」可提供458個汽車停車位及70個機車停車位。圖／新北市工務局提供
「三重玫瑰立體停車場多目標大樓」可提供458個汽車停車位及70個機車停車位。圖／新北市工務局提供

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