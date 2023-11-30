蔣萬安赴新創展推三箭 助創業家拓展全球商機

台北市長蔣萬安今天到Meet Taipei創新創業嘉年華，今年正逢活動10周年，展示新創在網路應用、人工智慧、IOT物聯網軟硬整合等，北市府也設置「台北新創館」，涵蓋數位行銷、AI應用及智慧醫療。蔣萬安致詞表示，近年海內外交流及分享新創產業之下，台北推出「創業家任意通護照」，支持創業家全球發展拓商機。

蔣萬安赴各家設展攤位聆聽簡報並發問。他在致詞說，日本福岡市長來訪，來到許多福岡近年創業團隊蓬勃發展的政策，他到韓國則是和首爾市長交流，了解當地擘畫協助韓國創業團隊的經驗。

蔣萬安指出，台灣新創產業面臨募資、人才招募、規模化與國際化程度不足等挑戰，為此，市府推出新創三箭政策，就「投資金」、「匯人才」、「促成交」，規劃6大創速方案，並且修訂產業發展自治條例，給予更多資金協助。

人才方面，北市與北科大、台科大等本市大專院校合辦校園創新創業活動，並鼓勵獲得獎勵補助廠商提供實習機會，共同培育新創產業所需人才，在市場方面，今年率領新興產業組團參與國際展會。

蔣萬安說，台北市訂下2大目標，成為創業家友善城市之外，也要以AI人工驅動導向的城市，由中央攜手地方，一起讓台灣成為創業家大爆發的基地。