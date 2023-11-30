快拍美照！繽紛耶誕玩台北活動起跑 84座燈飾散布地點曝光

台北市商業處今天表示，繽紛耶誕玩台北活動將起跑，整合15家百貨公司，打造84座大型耶誕燈飾，其中在信義區有55座，及12處人行空橋燈飾，明天將共同點亮閃耀台北夜空。

台北市政府商業處發布新聞資料指出，2023年將到尾聲，「2023繽紛耶誕玩台北」將從12月1日登場至明年1月1日止，活動以「馴鹿之光」為主題，共整合全市15家百貨公司，一起打造84座耶誕燈飾，數量再創新高，燈飾散布在全市3區域，包含信義區、東區及其他區域。

商業處表示，12月1日登場的84座燈飾，包含信義區內的百貨公司附近有55座、東區9座，其他還有台北車站附近百貨公司、中山區及士林區附近百貨公司等共20座，信義區附近12處人行空橋也有設置耶誕燈飾。

此外，從12月1日至明年1月1日的每週五、六、日推出共16場次的全民馴光快閃活動，供民眾拍照打卡抽好禮，且民眾只要經過捷運市府站時，就可看到設置在人行空橋上的閃亮且不同顏色美麗燈飾。

商業處指出，84座耶誕燈飾加上信義區12處人行空橋燈飾明天將一起點亮，歡迎民眾在今年最後1個月前往台北市各處賞燈，提前感受耶誕佳節氛圍。燈飾資訊及百貨優惠等活動內容可上網搜尋「2023繽紛耶誕玩台北」或至「我是商Ya人」臉書Facebook粉絲團查詢。