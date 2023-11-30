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挺青年創業 新北明年增3處青創基地

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

青年想創業，礙於租金等因素跨入門檻高，市府助一臂之力。新北市營運中的青創基地有7處，另有3處明年開幕，青年局長邱兆梅昨在市政會議專案報告，她說，市府預算資源有限，盼與民間結合，跟各地業者合作，提供青創團隊資源。

新北青創基地各有不同特色，五股自造基地以製造業為主，板橋主打街頭潮流藝術，新店未來基地訴求多媒體，設有Podcast錄音室、YouTuber綠幕攝影棚及VR設備。

邱兆梅以「新青年、新方向」貫穿主題，詳述各計畫推動成果。邱表示，新北市有7處青創基地，培育上百青創團隊創業，簽約半年期間，會幫團隊檢視企業體質、現金流狀況，評估是否要幫忙找投資人、原物料或是投資人，青年局成立至今，媒合青創團隊資金及訂單金額累計1.4億元。

邱兆梅也表示，契約到期後，會檢視團隊是否適合繼續輔導，可再延1次，最多1年，不是永久性進駐，希望照顧更多的團體，希望團隊在進駐期間被扶植成長，增強競爭力，她直言「創業者最怕餓不死、吃不飽」的狀況。

青年局預告，土城綠創基地將在12月12日開幕，空間225坪，總計有21組青創團隊進駐，中和安邦段青創基地鄰近雙和醫院，將以生醫醫療為主，預計明年3月點交，土城城林段基地預計明年10月點交。

青創 團隊

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