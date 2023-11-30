聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推都更預審3.0 期程少2-6個月

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北報導

北部人口密集老屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都更辦理期程。為提高都更意願整合，都更處有推新容積獎勵；民代建議，市府應設法增加住戶與建商的信任感。

新北有不少待都更建物，現有1365件成案，核准898案，不少案件雖成案，在首次測量權利變換時，出現測量面積與都更權利變換計畫內容不符等狀況，須修改已核定的計畫，導致都更案辦理期程延後，也讓地主懷疑公正性，易與建商起紛爭。

都更處指出，類似案件在土城運校段、板橋僑中段、蘆洲民義段、中和南工段等區都出現，市民埋怨過程很折騰。

新北地政局宣布，即起推「都更預審3.0-都市更新權利變換登記預先審查制度」，在都更處核定都更權利變換計畫、囑託地所辦理權利變換登記前，地所就預審權利變換登記清冊內容，確認是否與地籍資料相符，若發現與資料不符，可立即請實施者補正，約可縮短2個月至半年期程。

外界認為多數都更問題卡在整合，除行政流程縮短，有無更多誘因？新北都更處回應，除過去推住都中心、推動師機制，今年也推580專案，持續推容積獎勵，例如未達8米道路住宅區容積率從200%調高為240%。

議員王威元認為，都更審議速度慢，關鍵在於都委會做不屬於他們的工作，與各局處工作重複性太高，應簡化。市議員鄭宇恩說，社區居民對都更的急迫性不同，例如淡水海砂屋一案，當初1樓是店面，2樓以上住戶住得膽戰心驚，增加住戶與建商的信任感，市府要扮演架橋角色。

都更處補充，新北都更案平均辦理時間1.5年，最長是永和光復街的案子，超過10年；最短是新莊全安段案子，約6個月達陣。

都更 新北 議員

延伸閱讀

新北猴逛大街引騷動...牠被川菜吸引跑入餐館 動保處啟用人海戰術帶回再野放

影／家具行被大火燒光...新北男偷東西想變賣當場被逮 車上還搜出毒品

新北發生工安意外 印刷工人操作機台不慎遭鐵條插中手背

影／楊敬敏重返球場 代表新北國王對戰馬尼拉電器

相關新聞

內科最塞處 議員批車速像快走

台北市長蔣萬安上任將滿1年，為救內湖科學園區塞車問題，今年初成立內科交通改善府級專案小組，不過民進黨議員何孟樺質疑，目前...

北市職災慰問金修法 納所有失能

北市議會法規會昨審議台北市勞工職業災害慰問金發給自治條例修正案，全面擴大至所有失能，職災給付範圍納入實習生、志工、派遣人...

公車司機荒 議員籲加碼補貼留人

疫情解封加上1200月票上路，公車大鬧司機荒。議員盼市府提供誘因及更好待遇留人，北市交通局回應，去年加碼補貼司機，目前不...

板新北倉清水池增量 三鶯共享翡翠水

台灣自來水公司昨啟用板新給水廠2.4萬立方公尺北倉清水池，容量從5.5萬增7.9萬立方公尺，新北共飲翡翠水庫用水更進一步...

新北增冷氣裝修指引 業者願強化管理

新北市府修訂「冷氣裝修安全作業指引」，納入地面安全防護、施工加固等，本報報導昨見刊引起討論，有冷氣通路商表態，願在明年承...

新北推都更預審3.0 期程少2-6個月

北部人口密集老屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都更辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。