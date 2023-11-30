新北推都更預審3.0 期程少2-6個月

北部人口密集老屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都更辦理期程。為提高都更意願整合，都更處有推新容積獎勵；民代建議，市府應設法增加住戶與建商的信任感。

新北有不少待都更建物，現有1365件成案，核准898案，不少案件雖成案，在首次測量權利變換時，出現測量面積與都更權利變換計畫內容不符等狀況，須修改已核定的計畫，導致都更案辦理期程延後，也讓地主懷疑公正性，易與建商起紛爭。

都更處指出，類似案件在土城運校段、板橋僑中段、蘆洲民義段、中和南工段等區都出現，市民埋怨過程很折騰。

新北地政局宣布，即起推「都更預審3.0-都市更新權利變換登記預先審查制度」，在都更處核定都更權利變換計畫、囑託地所辦理權利變換登記前，地所就預審權利變換登記清冊內容，確認是否與地籍資料相符，若發現與資料不符，可立即請實施者補正，約可縮短2個月至半年期程。

外界認為多數都更問題卡在整合，除行政流程縮短，有無更多誘因？新北都更處回應，除過去推住都中心、推動師機制，今年也推580專案，持續推容積獎勵，例如未達8米道路住宅區容積率從200%調高為240%。

市議員王威元認為，都更審議速度慢，關鍵在於都委會做不屬於他們的工作，與各局處工作重複性太高，應簡化。市議員鄭宇恩說，社區居民對都更的急迫性不同，例如淡水海砂屋一案，當初1樓是店面，2樓以上住戶住得膽戰心驚，增加住戶與建商的信任感，市府要扮演架橋角色。

都更處補充，新北都更案平均辦理時間1.5年，最長是永和光復街的案子，超過10年；最短是新莊全安段案子，約6個月達陣。