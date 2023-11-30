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新北增冷氣裝修指引 業者願強化管理

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導
新北市勞檢處近期修訂「冷氣裝修安全作業指引」，要求施工期間在1樓冷氣可能掉落範圍設置防護設備，並配置地面監視人員，冷氣設備加強繩索固定，防止掉落物傷及無辜。記者林俊良／攝影
新北市勞檢處近期修訂「冷氣裝修安全作業指引」，要求施工期間在1樓冷氣可能掉落範圍設置防護設備，並配置地面監視人員，冷氣設備加強繩索固定，防止掉落物傷及無辜。記者林俊良／攝影

新北市府修訂「冷氣裝修安全作業指引」，納入地面安全防護、施工加固等，本報報導昨見刊引起討論，有冷氣通路商表態，願在明年承攬契約時先增加「冷氣加固條款」，地面維護、指派人員疏導，會納入教育訓練一環，鼓勵承攬商配合。民代希望能制定明確法令與裁罰機制，業者才會遵循。

新北市最新施工指引寫道，安裝冷氣應評估以繩索或配件固定，施工單位在地面設圈圍提醒，並安排監視人員引導，但後兩項裝修業者認為會增加人力成本，意願不高。

新北市勞檢處長林澤州表示，新北新增的冷氣維修指引雖無強制力，但市府建議通路商透過承攬契約要求裝修人員，冷氣通路商契約大多訂定1年期，會在後續檢討。

林澤州表示，昨已有業者表態，願先將「以繩索或配件固定冷氣機」納入契約內容；至於在地面設置圍圈與派人員疏導，通路商承諾在明年裝修熱潮前的教育訓練，鼓勵承攬商配合，強化施工人員與路過民眾的安全。

立委張宏陸說，支持將施工相關指引入法，但涉及法條包括公寓大廈管理條例、招牌廣告及樹立廣告管理辦法，要求國土署盤點可能涉及的法規，細節還在討論；立委洪孟楷指出，法規制定目標應更有效，包括高空施工環境安全等，施工處樓下設置圈圍物品掉落不一定在圈圍內，也許能統一規定製作告示牌，告知來往民眾快速通過不宜久留。

議會民進黨團總召鄭宇恩說，有裁罰機制才會警惕作用，市府應辦公聽會，邀產官學界參與，而不是閉門造車；國民黨團書記長廖先翔認為，以圈圍實體區隔跟政府一直提倡的人本交通概念相違背，用鋪面、標示或標線警示較可行。

板橋日勝幸福站A6東區社區副主任劉錫霖說，現行法令與社區規範確有不足，管委會將陸續討論，讓規範與時俱進；中和將捷家和社區財務秘書左麗秋也說，現行法令還沒規定前，社區針對裝冷氣、裝潢將加強檢查，盼多做一點，避免憾事。

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