議員指求償弱勢安置費如討債 新北：視情況助減免

中央社／ 新北29日電

新北市議員今天說，社會局向弱勢民眾親屬強制執行求償安置費，有如討債集團相當離譜，恐讓弱勢者陷入困境。市府回應，依法請扶養義務人返還安置費，但會視情況協助減免。

民進黨新北市議員林銘仁今天發新聞表示，新店區脊椎受傷的重度身障謝姓女子陳情，丈夫劉男也是中度身心障礙者於民國110年過世，留下劉男與前妻的女兒劉女。

新聞稿指出，劉女年幼時生母過世，由社會局安置；市府考量謝女與劉男當時工作不穩定，因此免除劉男每個月的撫養費。謝女今年獲新北市支持就業方案，卻遭追討劉男生前所積欠撫養費。仍被安置中的15歲劉女，也遭追討並強制執行扶養費，相當荒謬離譜。

還有案例為土城區林姓民眾陳情，母親罹癌重病需人照顧，林男以拾荒維生，弟弟積欠龐大債務。社會局安置重病長期臥床的林父，考量當時家屬狀況，同意母親免除安置費用。林母今年過世後，社會局向林父及子女索討安置費。

案例3為三峽區90歲王姓婦女陳情，73歲的兒子長期臥床，王婦靠其他兒子撫養。社會局今年10月協助將臥病兒子安置於私立長照機構，卻發函追討每個月2.5萬元安置費。

林銘仁晚間接受中央社記者電訪表示，社會局向家屬請求費用合情合理，但要依個案評估考量，「否則讓人有追殺的感覺，這與討債集團有何差別？」

新北社會局晚間回應，以上3案都是當時未獲家屬適當照顧，市府依法保護安置先支付費用，並依法請求扶養義務人返還。

社會局說，案例1劉男有穩定工作時，於97年起補助2/3安置費，劉男自付約5000元。後經評估，104年全額補助前，劉男已積欠約7萬餘元。劉男身亡後，遺留約百萬遺產，依法追討欠款。

至於案例2，社會局表示，已代墊保護安置6萬餘元，林母因提具聲明，已協助免除費用。安置林父部分，已協助同意以每月500元繳還安置費。

社會局說，處理案例3時，家屬聲請監護宣告，其90歲母親為監護人，社會局依法需發文通知監護人安置個案事宜，並未強制執行。

社會局強調，上述3案若經濟困難，將協助並減免安置費用。

強制執行

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