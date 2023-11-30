公車司機荒 議員籲加碼補貼留人

疫情解封加上1200月票上路，公車大鬧司機荒。議員盼市府提供誘因及更好待遇留人，北市交通局回應，去年加碼補貼司機，目前不會因司機短缺裁撤路線，但會參考其他縣市做法，2個月內提新方案。

公運處統計，北市公車駕駛缺額逐年上升，2019年缺額946人、2020年1080人、2021年1428人，去年1509人到今年1546人，是近5年最高，目前缺額還有700名。

議員許淑華指出，北市公車司機荒逐年上升，去年底信義行政中心搬遷到廣慈園區，她要求規畫公車接駁，竟出現有車無司機，司機短缺可預期，但市府要有應對作為。目前各縣市都在搶司機，公路局新駕駛每人每月補貼5千元，台南市任職滿1年加領1至4萬元，桃園市每人每月補貼1萬元，新竹市、台中市4千元，市府應增進司機留用與新聘誘因。

交通局長謝銘鴻回應，公車司機荒是大趨勢，今年初曾和交通部、公會、業者及學者專家討論因應策略，現階段依調整班次路線，讓司機最佳化運用，也請交通部、勞動部研議修法，引進外籍專業技術人員減緩司機不足缺口等。另北市府去年就要求客運業者為駕駛加薪6千元，他也承諾明年運價調整時，每增加1元就補助業者2千元。

公運處科科長郭建辰說，北市公車維持在287到290條路線，透過大數據分析需求，調整路線及班次，今年前10個月調整10路線，主要搭乘時段調整33條路線尖離峰班次，減少司機荒衝擊。