聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車司機荒 議員籲加碼補貼留人

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市公車司機5年減少近900人，各縣市也都加碼補貼搶司機，北市應加碼補貼，交通局承諾會研議。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市公車司機5年減少近900人，各縣市也都加碼補貼搶司機，北市應加碼補貼，交通局承諾會研議。示意圖。圖／聯合報系資料照片

疫情解封加上1200月票上路，公車大鬧司機荒。議員盼市府提供誘因及更好待遇留人，北市交通局回應，去年加碼補貼司機，目前不會因司機短缺裁撤路線，但會參考其他縣市做法，2個月內提新方案。

公運處統計，北市公車駕駛缺額逐年上升，2019年缺額946人、2020年1080人、2021年1428人，去年1509人到今年1546人，是近5年最高，目前缺額還有700名。

議員許淑華指出，北市公車司機荒逐年上升，去年底信義行政中心搬遷到廣慈園區，她要求規畫公車接駁，竟出現有車無司機，司機短缺可預期，但市府要有應對作為。目前各縣市都在搶司機，公路局新駕駛每人每月補貼5千元，台南市任職滿1年加領1至4萬元，桃園市每人每月補貼1萬元，新竹市、台中市4千元，市府應增進司機留用與新聘誘因。

交通局長謝銘鴻回應，公車司機荒是大趨勢，今年初曾和交通部、公會、業者及學者專家討論因應策略，現階段依調整班次路線，讓司機最佳化運用，也請交通部、勞動部研議修法，引進外籍專業技術人員減緩司機不足缺口等。另北市府去年就要求客運業者為駕駛加薪6千元，他也承諾明年運價調整時，每增加1元就補助業者2千元。

公運處科科長郭建辰說，北市公車維持在287到290條路線，透過大數據分析需求，調整路線及班次，今年前10個月調整10路線，主要搭乘時段調整33條路線尖離峰班次，減少司機荒衝擊。

北市 議員

延伸閱讀

北市公車司機5年內少近900人 議員籲加碼補貼

救內科交通快1年一樣塞...議員轟這路段「速度像快走」 蔣萬安也不滿意

蔣萬安直指悠遊卡興櫃6大缺失 藍綠齊轟前朝造假

影／公車司機精神不濟撞機車 暴衝人行道再撞電桿幸無人傷

相關新聞

內科最塞處 議員批車速像快走

台北市長蔣萬安上任將滿1年，為救內湖科學園區塞車問題，今年初成立內科交通改善府級專案小組，不過民進黨議員何孟樺質疑，目前...

北市職災慰問金修法 納所有失能

北市議會法規會昨審議台北市勞工職業災害慰問金發給自治條例修正案，全面擴大至所有失能，職災給付範圍納入實習生、志工、派遣人...

公車司機荒 議員籲加碼補貼留人

疫情解封加上1200月票上路，公車大鬧司機荒。議員盼市府提供誘因及更好待遇留人，北市交通局回應，去年加碼補貼司機，目前不...

板新北倉清水池增量 三鶯共享翡翠水

台灣自來水公司昨啟用板新給水廠2.4萬立方公尺北倉清水池，容量從5.5萬增7.9萬立方公尺，新北共飲翡翠水庫用水更進一步...

新北增冷氣裝修指引 業者願強化管理

新北市府修訂「冷氣裝修安全作業指引」，納入地面安全防護、施工加固等，本報報導昨見刊引起討論，有冷氣通路商表態，願在明年承...

新北推都更預審3.0 期程少2-6個月

北部人口密集老屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都更辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。