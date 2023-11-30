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內科最塞處 議員批車速像快走

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安上任將滿一年，為救內科交通，今年初成立內科交通改善府級專案小組，但成效遭議員質疑。本報資料照片
台北市長蔣萬安上任將滿一年，為救內科交通，今年初成立內科交通改善府級專案小組，但成效遭議員質疑。本報資料照片

台北市長蔣萬安上任將滿1年，為救內湖科學園區塞車問題，今年初成立內科交通改善府級專案小組，不過民進黨議員何孟樺質疑，目前內科逾半數路段行駛速率，相較年初仍持續下探，「幾乎跟快走速度差不多」，蔣萬安表示，不滿意改善成果，會持續精進。

蔣萬安為解內科塞車共推54個項目，其中「增加見警率」，去年底至今已在內科19處路口增派警力，不過議員質疑，增派警力的路口雖月均交通事故微幅下降1件，但內科整體事故卻不減反升，從2022年月均40.1件上升到2023年月均41.5件。交通局長謝銘鴻回應，路口淨空方面成效是還不錯，但肇事方面還要檢討。

議員何孟樺表示，北市府針對內科12個路段、24個方向進行行駛速率檢測，但內科交通改善方案上路近一年，竟有逾半的方向行駛速率仍持續下探，其中堤頂大道（樂群一路-港墘路段）下午尖峰時段往東方向甚至從2022年初的每小時11.9公里掉道7.3公里，7.3公里幾乎可以跟快走差不多。

北市府今年在內科新增22處Youbike站點，但經何孟樺團隊統計發現，僅有4處周轉率大於2，另有8處周轉率不到1，與北市整體Youbike周轉率超過8比較，內科周轉率慘不忍睹。

交通局長謝銘鴻表示，內科YouBike周轉率有成長，但真的成長不多，會持續進行大眾運具推廣，並鼓勵內科企業可以捐站、捐柱、捐車，目前已有兩個企業協助推動，明年也會擴大辦理減碳存摺，目前僅有16家企業參與，至於整體內科交通，明年會有聯外道路的可行性方案，如果可行，一定可以改善。

議員 蔣萬安

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