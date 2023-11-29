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新北地政推「都更預審3.0」預防疏漏 都更期程可少半年

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖／新北地政局提供
地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖／新北地政局提供

北部人口密集且老舊房屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都更辦理期程。另外，針對都更意願整合，都更處強調今年有推新容積獎勵；民代則建議，市府應設法增加住戶與建商的信任感。

新北有不少待都更建物，目前已成案的有1365件，核准案898件，其中有不少案件雖然成案，但在首次測量權利變換時，可能發現測量面積與都更權利變換計畫內容不符等狀況，這時必須回過頭修改已經核定的計畫，導致都更案辦理期程延後，甚至地主懷疑內容公正性，與建商爭吵。

都更處指出，類似案件包含土城運校段、板橋僑中段、蘆洲民義段、中和南工段等區都有案例。蘆洲民義段民眾分享，其實相關資訊通常不會一開始就揭露，後來才發現測量有問題，要來來回回修正計畫書，來回三到四次就要好幾個月，除了居住問題外，貸款利息也可能成長，真的是心急如焚。

新北地政局表示，即起推「都更預審3.0-都市更新權利變換登記預先審查制度」，在都更處核定都更權利變換計畫、囑託地所辦理權利變換登記前，地所就預審權利變換登記清冊內容是否與地籍資料相符，若發現與資料不符，可立即請實施者補正；與原本相比，約可縮短2個月至半年的辦理期程。

另外，外界認為多數都更問題都卡在整合，除了行政流程縮短外，有無其他誘因，新北都更處回應，除過去推住都中心、推動師機制外，今年也推580專案，並持續推容積獎勵，比如未達8米道路住宅區容積率基準容積率從200%調高為240%等，提高都更誘因。

新北市議員王威元認為，都更審議速度慢，關鍵在於都更委員會都在做不屬於他們工作的事，如都更條例從頭只要求區域是否符合都更法規定、同意比計算方式兩件事，難道都更審議通過後就可以直接拿到建照，消防局、工務局都不用再審？委員會與各局處工作重複性太高，應該更加簡化。

新北市議員鄭宇恩也說，都更快慢因素在整個社區隊都更的急迫性不同，比如淡水海砂屋一案，當初一樓都是做生意的店面，但二樓以上住戶都住得膽顫心驚，整合75％、90幾％都沒問題，但會因為部分住戶導致卡關，所以如何增加住戶與建商的信任感，提供更透明的都更流程，市府須加強扮演彼此架橋角色。

都更處補充，新北的都更案平均辦理時間1.5年，最長是永和光復街的案子，超過10年；最短是新莊全安段案子，約6個月。

地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖為待都更示意圖。記者李成蔭／攝影
地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖為待都更示意圖。記者李成蔭／攝影
地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖為待都更示意圖。圖／新北都更處提供
地政局推辦登記預先審查制度，預防疏漏讓都更期程少半年。圖為待都更示意圖。圖／新北都更處提供

都更 議員

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