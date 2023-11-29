低碳綠食新選擇 雙溪土地公蛋糕、山藥塔吸睛

地方創生團隊「注腳雙溪」挖掘在地小農、青創，合作開發土地公低碳綠食伴手禮，土地公蛋糕和山藥蛋塔，向淡蘭百年土地公祈福致敬，也以雙溪秋天的風土文化氣味，融入「淡蘭飯包」，帶您尋訪雙溪的綠領達人。

雙溪三寶之一的山藥，除了生吃，燉雞湯，最近又有新吃法，注腳雙溪工作室和在地青創店家合作，開發雙溪山藥塔，金黃酥皮包裹著多層次的餡料，來自在地有機農場的山藥，融合小農復育的野蜂蜜，每一口都是對保存自然風土氣味的珍惜。

另外，可愛小巧的土地公蛋糕，是雙溪文化創生的經典，蘊含老一輩人的智慧與熱情，這來自家鄉土地樸實的美味糕點，代表雙溪百年農業文化新創生，每一口都是對傳統的敬意。

注腳雙溪負責人簡淑慧說，歡迎遊客一起來品嘗新綠食，也可一起深入雙溪有機田，挖掘適地品種有機山藥，認識人與環境都健康的友善土地農法，了解小農如何讓家田變綠金，成為人人可體驗的山藥主題館戶外教室。