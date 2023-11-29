淡水肝腎健康幸福人生 扶輪社篩檢千人參與

國際扶輪3522地區，為了協助推動疾病預防及治療，秉持著早期篩檢、早期治療的理念，淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，藉由抽血驗尿篩檢活動與衛教講座宣導，喚起民眾關注肝腎臟健康，達到預防疾病發生，降低洗腎風險，減低健保支出。

扶輪社3522區總監許旭輝表示，過去五年每一年都有在各地區舉辦肝腎篩檢的活動，與新北市醫事檢驗師公會及新北市醫師公會合作，篩檢項目有尿液、血液、腎功能、肝功能、血脂肪及血糖檢查，一同為社區民眾們的肝腎臟健康把關。

這次活動相當盛大，現在將近有一千人來報名參與篩檢，不僅是排隊進行抽血檢測，在現場更邀請到腎臟專科醫師來進行講座 教導大家如何預防及平時保健腎臟，另外還有許多精美日系家電的抽獎活動，非常豐富，在顧好大家健康的同時，也能夠讓民眾滿載而歸。