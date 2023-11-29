快訊

柯文哲點名「季將軍」開價2億美金喬副手 季麟連發聲了

每年收掉逾6百家！ 未來15年內恐找嘸中藥行

36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵「身不由己文」被翻出惹哭大批網友

淡水肝腎健康幸福人生 扶輪社篩檢千人參與

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國際扶輪3522地區在淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，近有一千人來報名參與篩檢。 圖／紅樹林有線電視提供
國際扶輪3522地區在淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，近有一千人來報名參與篩檢。 圖／紅樹林有線電視提供

國際扶輪3522地區，為了協助推動疾病預防及治療，秉持著早期篩檢、早期治療的理念，淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，藉由抽血驗尿篩檢活動與衛教講座宣導，喚起民眾關注肝腎臟健康，達到預防疾病發生，降低洗腎風險，減低健保支出。

扶輪社3522區總監許旭輝表示，過去五年每一年都有在各地區舉辦肝腎篩檢的活動，與新北市醫事檢驗師公會及新北市醫師公會合作，篩檢項目有尿液、血液、腎功能、肝功能、血脂肪及血糖檢查，一同為社區民眾們的肝腎臟健康把關。

這次活動相當盛大，現在將近有一千人來報名參與篩檢，不僅是排隊進行抽血檢測，在現場更邀請到腎臟專科醫師來進行講座 教導大家如何預防及平時保健腎臟，另外還有許多精美日系家電的抽獎活動，非常豐富，在顧好大家健康的同時，也能夠讓民眾滿載而歸。

醫師 淡水

延伸閱讀

呼應消弭貧窮永續目標 扶輪之子送愛認養嘉義市148名弱勢學子

19歲青年淡水自撞電桿昏迷 iPhone手機自動報案求救

扶輪社認養南市弱勢學生 3百多萬元讓261名學生受惠

復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植趣

相關新聞

新北地政推「都更預審3.0」預防疏漏 都更期程可少半年

北部人口密集且老舊房屋多，都更牛步引發關注，新北地政局推「都更預審3.0」，透過「登記預先審查作業」及早確定資訊，加速都...

淡水肝腎健康幸福人生 扶輪社篩檢千人參與

國際扶輪3522地區，為了協助推動疾病預防及治療，秉持著早期篩檢、早期治療的理念，淡水區新市國小舉辦肝腎健康幸福人生篩檢活動，藉由抽血驗尿篩檢活動與衛教講座宣導，喚起民眾關注肝腎臟健康，達到預防疾病發生，降低洗腎風險，減低健保支出。

淡水油車里共餐獲捐加菜金 推廣居家智慧顧長輩

在現代高齡化的社會當中，照顧銀髮長輩成為許多家庭與政府的重要任務，新北市淡水區油車里銀髮共餐活動舉辦超過十年，每個星期二里長都相當用心準備料理，為此紅樹林有線電視更長期為油車里共餐捐助加菜金，在年終之際也不例外，捐助三萬元加菜金，來為油車的長者加菜。

汐止運動場跑道補丁不治本 地方盼全面翻修

汐止的綜合運動場，使用率真的很高，只是跑道大翻修後又用了7年，這段期間，經常都有跑道破損的情況，公所也幾乎每年都編經費整修，只是壞了補丁，根本撐不了多久，民眾就抱怨，運動不安全，所以，今(29)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望跑道能全面更新。

低碳綠食新選擇 雙溪土地公蛋糕、山藥塔吸睛

地方創生團隊「注腳雙溪」挖掘在地小農、青創，合作開發土地公低碳綠食伴手禮，土地公蛋糕和山藥蛋塔，向淡蘭百年土地公祈福致敬，也以雙溪秋天的風土文化氣味，融入「淡蘭飯包」，帶您尋訪雙溪的綠領達人。

傳將升為醫學中心 台北慈濟醫院：靜待衛福部公告

醫學界盛傳，國內將出現史上第一次醫院評鑑排名變動，其中位於新北的台北慈濟醫院很可能升為醫學中心，位於台北的萬芳醫院則可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。