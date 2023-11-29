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汐止包種茶比賽找出好味道 農友郭文欽獲特等獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區冬季文山包種茶比賽，冬茶味道比往年都還要鮮明，經過評選是由農友郭文欽獲得特等獎。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區冬季文山包種茶比賽，冬茶味道比往年都還要鮮明，經過評選是由農友郭文欽獲得特等獎。 圖／觀天下有線電視提供

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(29)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽的茶總共有50多個點，評審從茶的色、香、味找出最好的冬茶，今年因為氣候平順，雖然產量不多，不過，評審人員說，品質很好，冬茶味道比往年都還要鮮明，經過評選是由農友郭文欽獲得特等獎。

汐止區長林慶豐表示，今天舉辦汐止區冬茶比賽，今年有56個點的茶葉參加比賽，由茶改場人員來做評鑑，希望透過比賽來推廣汐止的文山包種茶，這也是汐止的特產，也能夠增進農友的製茶技術，彼此觀摩也推廣優質的文山包種茶，讓市民朋友都能喝好茶。

由汐止區公所主辦的新北好茶汐止區冬季包種茶比賽，在農會休閒中心舉辦，在整個評鑑過程中評審們相當嚴謹，每泡茶都來回鑑賞兩次，才做最後的裁定，當天汐止區長林慶豐也到現場關心，茶農們也旁邊，關心整個結果，因為，這是他們辛苦栽種的成果。茶農對於今年的冬茶品質很有信心，因為，在採收製茶時都遇到好天氣，所以，品質相對穩定。

茶葉改良場評比人員潘韋成表示，今年冬季北部地區的氣候非常的順暢，所以茶在生長跟加工期間都有遇到好天氣，尤其越晚冬品質越好，汐止又是北部茶區最晚比賽的，所以，許多好的茶都還有機會交到汐止區公所的比賽會場來，整體茶葉品質都在水準上，再來就是冬茶的味道都非常鮮明，比以往更加的鮮明，再來農民的技術也越來越精進，茶葉今年乾燥程度也做的特別好，因為，汐止茶的穩定性高，文山包種茶買回去一定非常耐存放，買到一定會物超所值。

汐止 茶葉

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