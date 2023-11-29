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劍道、射擊、冰石壺營隊通通有 新北16運動中心營隊早鳥開跑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
土城運動中心冬令營開設冰石壺課程。圖／新北市體育處提供
土城運動中心冬令營開設冰石壺課程。圖／新北市體育處提供

寒假即將到來，新北市16座國民運動中心、泰山體育館推出各式特色營隊，包括劍道、射擊、冰石壺、攀岩等，現在報名還享早鳥及團報優惠，最低折扣達85折。

新北市體育處表示，為讓孩子從小建立運動習慣，新北市16座國民運動中心、泰山體育館開設多元營隊，規畫單日或多日營隊，每日安排不同課程內容，探索孩子多元發展。

體育處指出，多座運動中心皆有開設游泳、籃球、桌球、羽球及舞蹈等運動課程，還有特色運動項目也很吸睛，像是土城運動中心開設冰石壺營、冰上小將營；淡水運動中心開設美式運動營；林口運動中心開設真劍勝負營，讓孩子學習劍道精神及技巧；神風疾射營帶領10歲以上孩子學習奧運項目10公尺空氣手槍射擊。

除專項運動營外，運動中心也推出增進孩子多元能力營隊，包含木工、桌遊、黏土、科學、探索教育及烘焙等課程，幫助孩子遠離3C產品。此外，各運動中心陸續推出早鳥及團報等優惠，最低折扣達85折，除了早鳥優惠外三重運動中心推出報名即贈送運動水壺、運動腰包、束口袋等好禮。邀請孩子寒假至運動中心參加健康又有趣的營隊。各營隊名額有限，額滿為止！

林口運動中心開設真劍勝負營，帶領孩子學習劍道。圖／新北市體育處提供
林口運動中心開設真劍勝負營，帶領孩子學習劍道。圖／新北市體育處提供
多數運動中心開設游泳營隊。圖／新北市體育處提供
多數運動中心開設游泳營隊。圖／新北市體育處提供
林口運動中心冬令營開設空氣槍射擊課程。圖／新北市體育處提供
林口運動中心冬令營開設空氣槍射擊課程。圖／新北市體育處提供

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