劍道、射擊、冰石壺營隊通通有 新北16運動中心營隊早鳥開跑

寒假即將到來，新北市16座國民運動中心、泰山體育館推出各式特色營隊，包括劍道、射擊、冰石壺、攀岩等，現在報名還享早鳥及團報優惠，最低折扣達85折。

新北市體育處表示，為讓孩子從小建立運動習慣，新北市16座國民運動中心、泰山體育館開設多元營隊，規畫單日或多日營隊，每日安排不同課程內容，探索孩子多元發展。

體育處指出，多座運動中心皆有開設游泳、籃球、桌球、羽球及舞蹈等運動課程，還有特色運動項目也很吸睛，像是土城運動中心開設冰石壺營、冰上小將營；淡水運動中心開設美式運動營；林口運動中心開設真劍勝負營，讓孩子學習劍道精神及技巧；神風疾射營帶領10歲以上孩子學習奧運項目10公尺空氣手槍射擊。