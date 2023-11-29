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北市建物買賣1年不到急減2千多棟 減幅逾一成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市主計處今公布112年1月至10月台北市建物所有權變更登記，計4.8萬棟。記者楊正海／攝影
北市主計處今公布112年1月至10月台北市建物所有權變更登記，計4.8萬棟。記者楊正海／攝影

建物所有權變更登記情形為衡量不動產市場動向的重要指標，北市主計處今公布112年1月至10月台北市建物所有權變更登記，計4.8萬棟，其中以買賣致所有權移轉計2.2萬棟，較上年同期2.4萬棟， 減少2千多棟，減幅逾一成。

依北市地政局統計，112年1月至10月，台北市建物所有權變更登記計4.8萬棟、422.4萬平方公尺，分別較上年同期減少923棟(-1.9%)、增加2.8萬平方公尺(0.7%)。

其中，其變更登記原因以買賣2.2萬棟(占46.5%)最多，繼承1.1萬棟(占23.4%)次之，信託0.7萬棟(占14.0%)居第3，前三者合計約占整體八成四；若與上年同期比較，其中買賣由2萬4852棟，減少為2萬2188棟，減少2664，減幅達10.72%。至於繼承、贈與、信託，則分別增加1391棟(14.2%)、200棟(3.2%)、62棟(0.9%)。

主計處指出，再觀察近5年建物所有權變更登記棟數，107至109年呈上升趨勢，由5.2萬棟上升至5.8萬棟，至110、111年則略降，但仍維持5.8萬棟以上，其中變更登記原因為買賣者於109年達3.2萬棟，為近5年高點，後續反轉下降至111年2.9萬棟，至非買賣登記者，近5年棟數持續增加，至111年達2.9萬棟，係近5年新高，占比破五成。

北市主計處今公布112年1月至10月台北市建物所有權變更登記數據。圖／北市主計處提供。
北市主計處今公布112年1月至10月台北市建物所有權變更登記數據。圖／北市主計處提供。

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