降低創業團隊壓力 新北將再增3處青創基地

青年想創業，但往往因高額租金無法取得空間，新北市營運中的青創基地共有7處，另有3處預計明年開幕，青年局長邱兆梅表示，市府預算資源有限，希望可以跟民間結合，跟各地的業者合作，提供青創團隊資源，照顧到各地，以在地化的方式，嘉惠業者也減少創業團隊的壓力。

邱兆梅今天在市政會議，以「新青年、新方向」貫穿主題，詳述各計畫推動的成果。邱兆梅表示，新北市共有7處青創基地，平均每年培育100多個業者，簽約半年期間，會幫團隊檢視企業體質、現金流狀況，評估是否要幫忙找投資人、原物料或投資人，青年局成立至今，媒合青創團隊資金及訂單金額已累計1.4億元。

邱兆梅表示，契約到期後，會檢視團隊是否還適合繼續輔導，可再延住一次，最多1年，不是永久性進駐，希望照顧到越多團體越好，也希望團隊在進駐期間被扶植成長，能獲得在業界的競爭力，創業者最怕「餓不死、吃不飽」的狀況。

新北青創基地共有7處，特色也不同，五股自造基地以製造業為主，板橋是街頭潮流藝術、新店未來基地則是多媒體，設有Podcast錄音室、YouTuber綠幕攝影棚及VR設備等。

由於各地都有聲音希望設青創基地，邱兆梅指出，市府也希望陸續取得空間，但預算資源有限，希望可以跟民間結合，不論是working space或是商務空間，跟各地的業者合作，提供青創團隊資源，照顧到各地，以在地化的方式，嘉惠業者也減少創業團隊的壓力。

邱兆梅表示，土城綠創基地預計在12月12日開幕，空間225坪，總計有21組青創團隊進駐，另外，中和安邦段青創基地鄰近雙和醫院，將以生醫醫療為主，預計明年3月點交，土城城林段基地預計明年10月點交，基地特色還在規畫中。