北市田園城市邁入第9年 耕作面積逾20萬平方米

台北市打造田園城市邁入第9年，愈來愈多市民投入，讓城市處處有生機。北市公園處近日舉辦成果競賽，今年送出123萬餘元獎金，市長蔣萬安今出席「2023台北市田園城市2.0」頒獎典禮，頒發獎狀和獎金給獲獎團體與快樂園丁。

公園處舉辦田園城市成果競賽，表揚優良田園基地及志工，今年共71組參賽，經二階段審查，共52組獲得獎金，總獎金123萬餘元，有155組獲獎共同分享榮耀時刻，和37位快樂園丁獲選舉薦以及1家企業獲得表揚。

蔣萬安致詞時表示，田園城市讓台北市隨處可見田園基地的成果，截至今年10月底，包含快樂農園、小田園、綠屋頂及市民農園，田園基地處數已達739處，耕作面積有20萬3000多平方公尺，累計耕作人數逾42萬人。

蔣萬安說，田園城市不只是單純的種植與收成，也緊密了社區感情、拉近自然與人的生活距離，活化在地歷史，以及結合學校課程教授食農教育。為能與國際接軌，田園城市也朝向聯合國永續發展目標（SDGs）持續發展，民眾每天花一點時間投身田園，伸展筋骨、療癒身心，並將田園產出的蔬果與鄰里、弱勢族群分享，為自己及他人創造健康與福祉。

新仁里松菸文創園區旁有大面積田園，吳建德受訪時說，一年四季會種植稻米、蔬菜，大約3分地，種植種類多樣，當最怕農產不夠分配，很擔心被人家說只讓1人拿回家，所以就想辦法建立制度、組織，讓園長分配，最後決定50%收成分給弱勢、50%讓親手栽種的里民和園長下去分配，里民還會每天都去農園泡茶聊天，成為敦親睦鄰的社交場合。

公園處表示，未來田園城市將精進蛻變為2.0田園基地，整合台北市與田園城市多元活動，打破既有的單點田園框架，發展為綠色生活圈網絡，並呼應聯合國永續發展目標明確田園城市永續發展方向，打造台北市獨特亮點。