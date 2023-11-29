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北市公車司機5年內少近900人 議員籲加碼補貼

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市公車司機5年減少近900人，各縣市也都加碼補貼搶司機，北市應加碼補貼，交通局承諾會研議。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市公車司機5年減少近900人，各縣市也都加碼補貼搶司機，北市應加碼補貼，交通局承諾會研議。示意圖。圖／聯合報系資料照片

疫情解封加上1200月票上路大客車駕駛需求激增，各縣市紛紛加碼補貼搶人，更出現「有車無司機」窘境，議員發現，北市近5年公車司機少了近900人，缺額提高600人，質疑各縣市都在加碼補貼搶人，北市府應用更好的誘因及待遇吸引人才留下，北市交通局回應，去年就有加碼補貼司機，但也會參考其他縣市做法2個月內提新方案。

根據統計，北市公車駕駛總數從2019年4564人、缺額946人；2020年4371人、缺額1080人；2021年3984人、缺額1428人；2022年3790人、缺額1509人；2023年3684人、缺額1546人，近5年少了近900人，駕駛缺額也大幅上升。

許淑華指出，北市公車司機荒逐年上升，去年底信義行政中心搬遷到廣慈園區，卻沒有配套措施，當時她要求要有公車接駁，結果竟出現有車沒有司機狀況，她認為司機短缺是可預期的，包含北北基桃1200月票上路增車增班、疫情解封明年3月恢復陸客團來台等，但市府要有應對作為。

交通局長謝銘鴻回應，公車司機荒是大趨勢，今年初有和交通部、公會、業者及相關學者專家討論如何因應，在現階段就是依既有人員把班次路線稍作調整，讓司機最佳化運用，此外，他也請交通部、勞動部能研議修法，能引進外籍專業技術人員減緩司機不足缺口等。

許淑華質疑，各縣市都在搶司機，紛紛加碼補貼，北市府提出方案卻還要等修法，無法馬上解決問題，她舉例，中央公路總局新駕駛每位每月補貼5000元；台南市任職滿一年加領1至4萬月；桃園市每位每月補貼1萬元；新竹市每位每月補貼4000元；台中市每位每月補貼4000元。

許淑華說，蔣萬安市長上任後承諾明年恢復YouBike前30分鐘免費，補貼3.4億，但公車駕駛別的縣市今年陸續都有補貼，北市卻沒有，要求市府應在2個月內研議新的方案，比照其他縣市給予公車駕駛補貼，增進司機留用與新聘誘因，逐年將缺額補足，解決無駕駛困境。

謝銘鴻回應，北市府在去年就有透過運價調整，要求客運業者應對所屬駕駛人加薪6000元，他也有和業者承諾明年運價調整時每增加1元就補助業者2000元，同時允諾會參考其他縣市做法看如何調整。

北市 許淑華 交通部 公車

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