新北應用MR透視眼鏡 5分鐘找到下水道隱沒人孔

過去維護管理雨水及污水下水道系統時，常須用金屬探測器等器械尋找人孔，但新北水利局應用混合實境（MR）技術後，5分鐘左右就能找到人孔設施，也應用在抽水站操作訓練。

新北市政府水利局今天發布新聞稿，局長宋德仁表示，應用混合實境技術（MR），就如同電影中的鋼鐵人戴上頭盔後，頭盔會顯示相關資訊，這樣的技術並非只有科幻影片中才會出現，水利局已經應用在下水道管線維護上及抽水站人員訓練上。

他表示，市府員工戴上MR透視眼鏡後，包含下水道管線、人孔設施等，將會以3D立體方式，融合現地街景呈現在眼前。

宋德仁指出，以往尋找隱沒的人孔設施時，僅能透過平面圖資去判斷布設狀況，且需有相當經驗的人員，以金屬探測器先行尋找，若埋設過深無金屬反應，便無從尋獲，因而就需以皮尺反覆測量尋覓點位，實際操作起來既費時又費力。

他說，應用MR系統技術後，可從定位及校正方位開始，5分鐘左右就能尋找到隱沒人孔位置，大幅縮短作業時間提升效率。

宋德仁指出，MR應用於抽水站訓練新進人員時，是依照抽水站操作中的各項標準作業流程，研發出「虛擬教官」來與現場機組做實物串聯，藉由眼鏡操作過程，即可顯現作業流程與步驟說明，利用虛實整合，可以達到遠方控制，進而提升訓練效果。