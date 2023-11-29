快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

新北應用MR透視眼鏡 5分鐘找到下水道隱沒人孔

中央社／ 新北29日電

過去維護管理雨水及污水下水道系統時，常須用金屬探測器等器械尋找人孔，但新北水利局應用混合實境（MR）技術後，5分鐘左右就能找到人孔設施，也應用在抽水站操作訓練。

新北市政府水利局今天發布新聞稿，局長宋德仁表示，應用混合實境技術（MR），就如同電影中的鋼鐵人戴上頭盔後，頭盔會顯示相關資訊，這樣的技術並非只有科幻影片中才會出現，水利局已經應用在下水道管線維護上及抽水站人員訓練上。

他表示，市府員工戴上MR透視眼鏡後，包含下水道管線、人孔設施等，將會以3D立體方式，融合現地街景呈現在眼前。

宋德仁指出，以往尋找隱沒的人孔設施時，僅能透過平面圖資去判斷布設狀況，且需有相當經驗的人員，以金屬探測器先行尋找，若埋設過深無金屬反應，便無從尋獲，因而就需以皮尺反覆測量尋覓點位，實際操作起來既費時又費力。

他說，應用MR系統技術後，可從定位及校正方位開始，5分鐘左右就能尋找到隱沒人孔位置，大幅縮短作業時間提升效率。

宋德仁指出，MR應用於抽水站訓練新進人員時，是依照抽水站操作中的各項標準作業流程，研發出「虛擬教官」來與現場機組做實物串聯，藉由眼鏡操作過程，即可顯現作業流程與步驟說明，利用虛實整合，可以達到遠方控制，進而提升訓練效果。

水利局 污水

延伸閱讀

都有幸福站！新北捷運環狀線與日本球磨川鐵道締結姐妹站

板橋某大樓下起「磁磚雨」 新北工務局：最高可處30萬

高市地底4公尺下水道坍塌1工人遭活埋 緊急救出送醫

汙水後巷千變萬化 新北打造童話及未來等多種主題彩繪

相關新聞

北市擴大保障職災勞工 傷病住院7天給付1萬放寬為5天

台北市議會法規會上午審議台北市勞工職業災害慰問金發給自治條例修正案，除了將勞工修正為工作者，放寬職災給付範圍納入實習生、...

北市公車司機5年內少近900人 議員籲加碼補貼

疫情解封加上1200月票上路大客車駕駛需求激增，各縣市紛紛加碼補貼搶人，更出現「有車無司機」窘境，議員發現，北市近5年公...

降低創業團隊壓力 新北將再增3處青創基地

青年想創業，但往往因高額租金無法取得空間，新北市營運中的青創基地共有7處，另有3處預計明年開幕，青年局長邱兆梅表示，市府...

板新北倉2.4萬噸清水池啟用 新北三鶯共飲翡翠水達標

台灣自來水公司今天舉辦板新2.4萬立方公尺北倉清水池啟用典禮，立委吳琪銘爭取三峽板新給水場清水池容量從5.5萬立方公尺，...

北市田園城市邁入第9年 耕作面積逾20萬平方米

台北市打造田園城市邁入第9年，愈來愈多市民投入，讓城市處處有生機。北市公園處近日舉辦成果競賽，今年送出123萬餘元獎金，...

救內科交通快1年一樣塞...議員轟這路段「速度像快走」 蔣萬安也不滿意

台北市長蔣萬安上任將滿1年，為救內科交通，今年初成立內科交通改善府級專案小組，不過，民進黨台北市議員何孟樺質疑，目前內科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。