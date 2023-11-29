新北表揚綠色採購 聯合報獲獎

聯合報系近期連獲2個和永續相關的獎項，分別是中央級國家企業環保獎銅級獎，及新北市環境教育獎優等獎。新北市環保局昨表揚「綠色消費暨績優環保志工」，聯合報獲民間績優採購綠色企業，報系永續工作室倡議組總監徐柏棻出席領獎。

徐柏棻說，報系在綠色採購、節水節電、水資源回收再利用、循環經濟、園區綠化、知識傳播、觀念倡議、推廣再生能源、使用環保紙張及油墨、敦促政府及企業重視氣候變遷議題等，已有顯著成效，也逐漸建立品牌，也展現聯合報邁向零碳永續的決心與行動力。

環保局副局長朱益君說，鼓勵綠色消費、實踐綠色生活是邁向2050淨零永續的重要一環，今年新北市民間綠色採購金額達34億元，和綠色場域家數都是全國第一，愈來愈多企業夥伴願選擇友善環境。環保局統計，「台灣水泥台北水泥製品廠」大量選購具有環保標章的水泥原料，降低對環境的衝擊，是今年度綠色採購金額第一的企業。

除了企業，醫院及學校單位採購也響應綠色消費，醫院綠色採購金額最高為「衛福部雙和醫院」，學校中金額最高是「致理科技大學」，「明志科技大學」則是第5度接受綠色採購表揚。今年獲表揚的6處環保福利社，綠色團購「淡水區賢孝里環保福利社」金額最高，逾200萬元。