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新北換節能路燈 電費年省2千萬

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭／新北報導
新北「節能路燈換裝計畫」今年10月10日至明年10月9日啟動第3階段，全面汰換全市剩餘19.3萬盞路燈，達到節能減碳目標。圖／新北市工務局提供
新北「節能路燈換裝計畫」今年10月10日至明年10月9日啟動第3階段，全面汰換全市剩餘19.3萬盞路燈，達到節能減碳目標。圖／新北市工務局提供

新北啟用「節能路燈換裝計畫」，工務局昨天表示，已啟動第3階段作業，1年內將汰換全市19.3萬盞路燈，節能減碳，明年預估可節省電費2320萬元。議員建議要注意光照波長避免影響健康；工程顧問公司說，不只關注燈的亮度，更要注意照明品質，避免眩光。

養工處長簡必琦昨在道安會報上專案報告，市府計畫與各區公所、業者合作全面更換25.6萬盞路燈燈具及設備，降低路燈故障率、提升行車安全，並藉路燈資訊管理系統的地理資訊分析，監控路燈運行、維護和故障處理等，減少故障維修時數，也提高維修效率，提升照明服務。

簡必琦表示，第三期計畫第1、2階段從2020年10月至今年6月，已完成換裝6.3萬盞故障率偏高的LED燈；今年10月10日至明年10月9日啟動第3階段，全面汰換剩餘19.3萬盞路燈。用路人較少，不易通報的地方導入智能路燈，內建監測模組，能自動將相關資訊回傳到系統平台，讓監控者迅速派工修復。

養工處表示，LED燈具使用壽命約3.6萬小時，因光衰及故障情形增加，汰換可增強色彩辨識度，優化監控攝影等。

新北市議員黃心華認為，節能燈具是潮流，但市府須注意有些LED波長恐有健康隱憂，建置時一定要有相關認證把關。

連昇工程技術顧問公司經理樓仁華指出，新北較常見是趕工衍生的接線問題，且台電供電不穩，市府應去協調；另外，市府過去較少注意到照度、輝度及均勻度等照明品質，以防眩光。

監控 議員

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