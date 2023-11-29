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住宅區店家深夜音響噪音 北市要罰

聯合報／ 記者林佳彣李定宇／連線報導
北市禁止住宅區夜間播放音樂致擾寧的商業行為，無論分貝數是否達到噪音標準。圖／北市環保局提供
北市禁止住宅區夜間播放音樂致擾寧的商業行為，無論分貝數是否達到噪音標準。圖／北市環保局提供

北市不少餐酒館、飲酒店位在住宅區，播放音樂、唱卡拉OK深夜擾鄰，卻因監測分貝未達噪音標準，無法可罰。市府11月23日起率先公告實施修正的「北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，增列住宅區夜間禁用音響、擴音設施等商業行為，違者開罰3千元起跳，最重罰3萬元。

北市環保局經常接獲民眾陳情，住宅區的餐酒館或居酒屋等營業場所噪音擾寧頻傳。北市今年至10月的餐飲業噪音陳情案件共1571案，897案在住宅區、占57%，其中超過8成為北市第一、二類噪音管制區，包含住1、住2及住3分區。

多數案件是店家播放音樂營造氣氛，但有時音量過大、大門開開關關、隔音不佳等原因，影響周遭住宅安寧，引發民怨。

北市環保局指出，過去陳情案件常因音量未達噪音管制標準而無法告發，為提升居住品質，才增修第一、二類噪音管制區，規範店家禁止深夜時段使用擴音設施、音響或揚聲器等音源輸出設備，以免妨礙安寧。

這次修正也一併納入各類噪音管制區，於晚上10時至翌日早上6時、假日中午12時至下午2時，管制使用吹葉機妨礙安寧。但災害復原期間、緊急危難救助行為或管理單位核准仍可使用。

新北市2017年5月也曾公告「噪音管制區內禁止行為及管制區域與時間」，每晚10時至翌日上午8時禁止在室外使用具有接收及擴大音源音量裝置；今年6月也加嚴對伴唱視聽設備規定，未持有合法登記或土地使用分區不允許者，在晚間10時至翌日上午8時，以及假日中午12時至下午2時，不得使用伴唱視聽設備供人歌唱。

新北環保局表示，新北僅額外管制室外行為，室內仍依噪音管制法規範。

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