北北桃中地籍謄本櫃員機 上線

台北市前年推出全國首創「地籍謄本櫃員機」，申請地籍謄本和用銀行ATM領錢一樣簡單。今年與新北、桃園、台中合作，從今年11月起民眾操作地籍謄本櫃員機，申領北北桃中跨縣市謄本，市長蔣萬安表示，民眾申請新北、桃園、台中的謄本比率逾2成5，因此促成4縣市串接，相較過去臨櫃申請，可省下不少時間和人力成本。

蔣萬安、新北副市長劉和然等人昨出席「4市櫃員機聯發跨縣市謄本」聯合記者會，民眾操作櫃員機台，就可以取得和臨櫃申請一模一樣的地籍謄本，今年擴增櫃員機據點，全市6個地政事務所「1所1機」。

蔣萬安表示，4市服務連線後，可因應台北市約85%的地籍謄本申領需求，提升謄本櫃員機服務深度與廣度。

劉和然說，這項服務未來全國不得不做，先從地方開始，過去侯友宜市長常說，一個城市好、台灣不會好，一定是所有人共好，台灣才會好，全國土地登記，新北市就占2成，有4分之1來自外縣市，所以跨縣市合作勢在必行。

地政局長陳信良表示，地籍謄本櫃員機的服務項目，還包括申請成果圖、地籍圖、第一類、二類登記謄本等， 未來希望增加服務項目，朝向與稅捐、戶政合作，同一機台，一機多用。

地政局副局長王瑞雲表示，目前全市6個地政事務所使用時間為上午8時至下午5時，市政大樓設置有1台，可使用至晚上9時，北市共有7台，另內湖、文山區公所預計在114年各增加1台；松山地政事務所的櫃員機，明年下半年可延長使用至晚上9點。