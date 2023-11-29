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京華城改建 柯市府遭疑圖利財團

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市京華城將改建成頂級商辦園區，但民進黨議員批柯文哲市府核可容積變更率從392%暴增至840%，增加近2萬坪面積，最少可獲利400億，給市府回饋只有停車格、公園及242坪公共空間，質疑圖利財團，要求市長蔣萬安送政風處徹查。蔣指出確實不合理，將在一周內了解；民眾黨團呼籲不需捕風捉影、「拉蔣打柯」。

威京集團1990年申請土地使用分區變更，將計畫範圍從工業區變更為第三種商業區，當時市府只同意容積率392%興建京華城，2011年以經營不善為由爭取更新多元化，希望提供滿額容積率達560%，卻遲遲未過。

民進黨議員許淑華說，柯市府2018年1月公告生效同意提供560%容積率，但威京集團2020年再申請容積獎勵率20%、容積移轉率30％，柯市府在去年公告核可決議，達到容積率840%。

許淑華說，威京集團等同增近2萬坪面積，以每坪價值200萬試算，威京集團最少可獲利400億，但回饋市府卻只有停車格、認養復盛公園50年、提供242坪公益空間，原先規畫建立空橋改善行人通行問題，也在去年1月都審案中取消，改以維護周邊路面、人行道改善回饋，威京集團又省了1億。

蔣萬安表示，整個過程站在市民角度確實不合理，他會再去瞭解，目前監察院已在調查，副市長李四川日前也有去說明。

許淑華要求，「北市府應要求政風處調查」，蔣回應，「先給他時間瞭解」，許不滿表示，該案已達到史上最高容積率840%，北市府還沒主動調查，反問李四川有沒有看過這麼誇張容積率，李回「在高雄市看過」。

李四川表示，威京集團2020年申請容積獎勵20%、容積移轉率30％，但依照「台北市土地使用分區管制自治條例」規定容積獎勵產生利益，應要有70%回饋給市府，但威京集團是以都更綠建築等獎勵方式進行，最後經都委會通過，但監委對過程仍有質疑，若違法，監委會糾正或彈劾。

民眾黨議會黨團總召黃瀞瑩表示，相信柯市府一定是合法合規，目前監察院已介入調查，大家靜待調查結果，民進黨不需捕風捉影、「拉蔣打柯」；蔣市府應該硬起來，不要跟民進黨政治操作走，面對爭議問題應主動出面釐清。

民進黨 北市 許淑華

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