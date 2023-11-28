都有幸福站！新北捷運環狀線與日本球磨川鐵道締結姐妹站
新北捷運環狀線與日本球磨川鐵道湯前線都有「幸福站」，為促成台日觀光交流，球磨川鐵道株式會社會長松岡隼人日前組團來台，與新北捷董事長林祐賢為這2站簽約締結姐妹站。
新北大眾捷運公司今天發布新聞稿指出，捷運環狀線有「幸福站」，球磨川鐵道湯前線也有「幸福站」，因此，雙方希望透過締結同站名的姐妹站，促進新北市與人吉市的文化經濟交流。
新北捷表示，球磨川鐵道株式會社會長、人吉市市長松岡隼人日前組團來台，並和新北捷運公司董事長林祐賢，一起在「幸福站」舉辦締盟儀式，兩人簽署締結「幸福」姐妹站。
林祐賢說，環狀線近來運量穩定提升，尤其環狀線幸福站周邊居民相當多，希望藉此同站名的姐妹站締盟，促進台日觀光交流，歡迎日本人到訪美麗又有特色的新北市。
新北捷表示，這次締盟的是球磨川鐵道湯前線的岡留幸福車站，站名由來是因為附近有座被稱為「幸福神社」的岡留熊野座神社，而湯前線更有著名的人吉溫泉，每年吸引相當多的觀光客前往。
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