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新北果菜農藥每天抽查40件 農業局這原因喊「超標不開罰」…議員要求徹查流程

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北果菜近日爆發弊端，引發外界高度關注。圖／新北市果菜公司提供
新北果菜近日爆發弊端，引發外界高度關注。圖／新北市果菜公司提供

新北市議會今審查2024年度總預算，市議員黃淑君再針對果菜公司問題詢問農業局，表示果菜公司抽到農藥超標時，卻僅銷毀不開罰。農業局副局長諶錫輝解釋，進貨每天平均抽3、40件，檢驗後就銷毀，「但農業局不會開罰，因為沒有流到市面上被食用」，黃淑君隨後要求徹查流程。

黃淑君表示，農業局的罰金罰鍰收入有農藥管理法，想了解開罰對象是誰、果菜公司抽到農藥超標時，農業局是否會進場開罰？新北果菜公司每月交易約8萬件，且上次專案報告時，才知道全新北整個年度預約交易40%，不用經過檢測，「假設檢測到農藥超標，農業局會配合開罰嗎？」

諶錫輝表示，果菜公司進貨每天平均抽3、40件，經過質譜儀檢驗出農藥，有一定程序要銷毀，但也尊重果菜公司的職責，因為最終要把源頭確實管理，有超標救不能流到市面上，一定要保障食安，「基本上1次被抓到，10天不能進場。」

黃淑君要求農業局針對問題回答，諶錫輝才坦言，「農業局不會開罰，因為沒有流到市面上被食用，這是風險機率問題。」黃淑君質疑，預約交易也是該經過檢驗過程，否則幾百、幾千件在運作，卻只抽驗3、40件，這樣恐怕有逃漏檢驗的嫌疑，要求農業局去徹查流程，一周提出相關報告，避免農民存僥倖心態。

諶錫輝承諾，預約交易之後會再去加入檢驗，相關流程也會再跟果菜公司了解。

超標 食安 新北 農民 議員

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