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平溪觀音巖步道環境營造開工 地方盼更多人來賞螢

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪觀音巖步道環境營造開工，地方就希望能將步道生態環境營造的更完善，吸引更多人來這裡賞螢。圖／觀天下有線電視提供
平溪觀音巖步道環境營造開工，地方就希望能將步道生態環境營造的更完善，吸引更多人來這裡賞螢。圖／觀天下有線電視提供

為打造豐富生態的觀光亮點，新北市微笑山線品牌持續推動深坑石碇平溪環境營造，平溪區開工典禮於今（28）日上午舉行，新北市觀光旅遊局長楊宗珉、新北市議員林裔綺服務處、平溪區公所與在地里長皆出席，觀音巖步道要打造文化、生態觀光的新亮點，預計明年上旬完工。地方就希望能將步道生態環境營造的更完善，吸引更多人來這裡賞螢

為豐富平溪觀音巖步道環境增加螢火蟲數量及結合周邊景點，打造一個具備豐富生態、史蹟與文化體驗的小旅遊迴圈，將在地人文故事引入活動，像是步道頂設有平安鐘亭，是空襲時由地方壯丁前往敲鐘，現今所見的二丁掛為後來約民國八十九年間整修添加的產物。成為停留休憩的漫遊場所，導引老街動線向此延伸，體驗不同的平溪風情。

新北觀旅局長楊宗珉表示，螢火蟲的復育，可重現平溪居民記憶中的場景，透過復育再造生態並落實環境教育，在地里長和議員及公所的相關單位共同參與，為環境永續、節能減碳及回憶傳承盡一份心力。

平溪區里長聯誼會會長胡兩泉說，市府進行螢火蟲棲地的復育規劃很棒，觀音巖步道周邊早期都是溼地還有其他景點，相信經過整理後，能將生態環境營造的更完善，吸引更多人來這裡賞螢。

平溪觀音巖步道環境營造共投入千萬經費，採生態式工法施工，包含老舊設施修繕、步道整建與串聯、打造復育池提供螢火蟲友善環境與棲地，營造豐富多樣的生物場域，建立環境教育基地，期待恢復往年時期水池意象，提供予民眾及生態更優質的環境空間。

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