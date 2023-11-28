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轉彎車阻直行車流 汐止新台五路要減少左轉道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路尖峰時間車流量很大，市議員廖先翔會勘，內側第2車道改為直行車道，希望能維持3個車道可以直走。圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路尖峰時間車流量很大，市議員廖先翔會勘，內側第2車道改為直行車道，希望能維持3個車道可以直走。圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路尖峰時間車流量很大，其中在下班時間往汐止方向，在靠近遠雄賣場的路口，因有二個可以左轉道，影響直行車流，今(28)日新北市議員廖先翔會勘，要求最內側車道可以迴轉跟左轉，內側第2車道改為直行車道，希望能維持3個車道可以直走。

新北市議員廖先翔表示，新台五路下班時間回汐止方向，現在的車道配置有4個車道，最內側是左轉跟迴轉，內側第二個車道是直行跟左轉車道，但是一般迴轉跟左轉車道只會在最內側車道設置，但是這個路口連內側第二個車道都可以允許左轉，就變成下班時間停等的車輛會很多，等於沒有直行功能，回汐止的車輛就等於只有外側的兩個車道可以直行，造成下班時間新台五路非常的塞。

新台五路塞車嚴重，民眾都希望能夠改善，讓交通更順暢，所以，新北市議員廖先翔就邀請了市府交通局、公所等相關單位人員現場會勘，希望能夠將現有的車道配置做調整。

廖先翔指出，今天跟交通局來會勘，看是不是維持最內側車道可以迴轉跟左轉，內側第2車道改為直行車道，如果左轉空間停很滿了，需要迴轉的朋友就到下一個路口南興路迴轉，讓直行車輛不要因為左轉車卡住，變成只有2個車道直行，希望能維持3個車道可以直走，對紓解區域的交通會比較有幫助。

車道 汐止 廖先翔 議員 塞車

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