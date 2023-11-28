清除廢棄車重鋪道路 汐止山光路涵洞變乾潔平整

汐止區山光路涵洞進去，緊鄰高速公路的道路，長期以來廢棄車一堆長雜草，不但是環境隱憂，也是治安死角，所以，汐止區公所也在最近進行改善工程，先是花了一個多月的時間處理廢棄車，接著進行道路重鋪，現在完成了，道路變平坦景觀也變好。

山光里長陳永松說，這個髒亂點已經很久了，從當里長到現在十幾年了，真的是一個髒亂點也是治安死角，經過清潔隊協助，稽查人員換過一個又一個，一直在做，但每次一清完，沒一個禮拜又垃圾一堆，有工程廢棄物、或是家庭垃圾都一包包拿來丟，甚至還有一包包的廚餘，之前雇工來除草時，結果割草機割到垃圾袋破掉，蛆跟蟲都跑出來，真的很噁心，所以，這次真的很感謝公所、警分局及清潔隊的幫忙，現在路鋪好了，環境變乾淨，也請大家配合，不要再來丟垃圾廢棄物。

汐止區長林慶豐表示，在山光路跟樟樹一路交岔口的涵洞進行柏油鋪設工程，完工後也在兩側畫了禁停紅線，而在這之前裡面大概停滿了7、80輛各式的車輛，用了大概一個月的時間，在公告期滿後，也配合環保局、警分局將相關的廢棄車及報廢車拖離或請車主開走，完工了，也請大家配合不要隨意停車，保持道路的暢通。

林慶豐指出，這段路施工長度390公尺、寬度約5.5公尺，總經費約200萬元，現在已經重鋪完成，目前道路兩側已經畫了禁停紅線，後續也會視相關的停車需求再做相關標誌標線的調整。