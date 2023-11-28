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市府僅200坪…議員轟「財團獲2萬坪容積」圖利 蔣萬安：一周內瞭解

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市長蔣萬安（中）允諾，給他一個禮拜時間瞭解狀況，再決定後續作為，議員許淑華表示，容積率840%太扯，問站在蔣旁邊副市長李四川（右）有沒有看過，李笑回「在高雄市看過」，一度讓許淑華呆住。記者洪子凱／攝影
市長蔣萬安（中）允諾，給他一個禮拜時間瞭解狀況，再決定後續作為，議員許淑華表示，容積率840%太扯，問站在蔣旁邊副市長李四川（右）有沒有看過，李笑回「在高雄市看過」，一度讓許淑華呆住。記者洪子凱／攝影

由威京集團由京華城改建頂級商辦園區京華廣場預計2026年將工，但議員發現前市府核可通過京華城容積變更率從392%暴增至840%，增加近2萬坪面積，最少可獲利400億，給市府回饋卻只有停車格、公園及242坪公共空間，質疑圖利財團要求市長蔣萬安送政風處徹查，並移送監察院及檢調單位，蔣回應，監察院已介入調查，允諾在一周內主動瞭解後和團隊討論後續作為。

威京公司自民國1990年申請土地使用分區變更，將計畫範圍從工業區變更為第三種商業區，當時市府只同意提供容積率392%興建京華城，2011年時以經營不善為由爭取更新多元化，希望提供滿額容積率達560%，卻遲遲未過。

許淑華指出，柯市府上任後2018年1月公告生效同意提供560%容積率，但威京集團2020年再申請容積獎勵率20%、容積移轉率30％，柯市府在去年公告核可決議，達到史上最高的容積率840%。

該案再柯市府召開多次都審會議中，有多位委員認為不符規定反對，她調閱去年4月的都審會議紀錄發現，委員共有23人，出席委員中府內委員有8人、府外有7人，曾反對委員卻全數撤換，出席委員更有時任民眾黨秘書長張哲揚，會議還用線上方式，質疑「如此重大決議草率通過，明擺為了護航？」

許淑華也說，威京集團取得史上最高容積率，等同增加近2萬坪面積，以每坪價值200萬試算威京集團最少可獲利400億，但回饋市府的內容卻僅為停車格回饋、認養復盛公園50年、提供242坪公益空間，原先規畫建立空橋改善行人通行問題，也在去年1月都審案中取消，改以維護周邊路面、人行道改善作為回饋方式，威京集團變相又省了1億。

蔣萬安表示，整個過程站在市民角度確實不合理，整個過程會去瞭解，目前監察院已在調查，副市長李四川日前也有前去說明。許淑華要求「市府應要求政風處調查」，蔣回「先給他時間瞭解」，許不滿稱該案已達到史上最高容積率840%市府還不主動查？反問一旁的李四川「有沒有看過這麼誇張容積率？」李則笑回「在高雄市看過..在港灣」。

對於議員政風調查，蔣萬安承諾，先給他一個禮拜時間瞭解狀況，再決定後續作為。

預計2026年完工的京華頂級商辦廣場，今天遭議員質疑前市府核可通過京華城容積變更率從392%暴增至840%不合理，有圖利財團之嫌。圖／威京集團提供
預計2026年完工的京華頂級商辦廣場，今天遭議員質疑前市府核可通過京華城容積變更率從392%暴增至840%不合理，有圖利財團之嫌。圖／威京集團提供

許淑華 監察院 李四川 蔣萬安 北市

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