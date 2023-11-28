年末耶誕來臨！台中百貨OUTELT搶季節變換商機

天氣變冷，耶誕節也將來臨，台中市大魯閣新時代購物中心、日曜天地 OUTELT和EASY SHOP台灣國民內衣店都看好將有一波因季節變換帶來的商機，紛推出購物優惠，適合消費者趁優惠時搶購。

大魯閣新時代購物中心最近豎起了12公尺高的「宇宙喵KURORO聖誕樹」，同時自12月1日起至1月2日推出耶誕銷售檔期，全館餐飲、娛樂單筆消費滿300元可抽宇宙漫遊雙人行，有機會體驗時下最流行的太空艙旅館住宿。還有全館滿3千元送200元、滿額最高加送1千元，以及UNIQLO獨家滿2千元送100元優惠。會員滿額即可贈送Kuroro太空夢想小方巾、宇宙探險保冷袋、火箭基地野餐墊等周邊好禮。

大魯閣新時代支持「台中光音育幼院」邁入第3年，凡於活動期間內捐助300元即可獲得會員點數300點，再加贈「喬e歐爸爸」100元餐券。大魯閣新時代也將招待育幼院的孩子們至館內享用聖誕大餐、欣賞夢工廠最新電影，陪伴孩子們歡度聖誕佳節。

日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起，周周再推熱門品牌限時特惠、折扣再折扣，品牌服飾最低一件不用 300 元。

還有兩大紅利回饋，除了當日館內消費 3 個專櫃，消費不限金額即可享紅利點數 3 倍。日曜會員還獨享「感恩回饋祭」，只須少少的點數就能換購家電、PS5、購物金、露營用品等。

EASY SHOP台灣國民內衣店也特別彙整幾款2023冬季必備的基本百搭單品，像是「鋅石墨烯保暖衣」、「鋅石墨烯睡眠內衣」、還有受年輕女孩喜愛的Banana Pie「IN ZERO雙肩背心內衣」及「英倫針織BRA TOP」。

EASY SHOP設計師也公開自身穿搭公式，只要擁有這一系列基本百搭的單品，就能輕鬆穿出簡約卻時髦的風格，保暖之外還能完全展現獨特性，一起探索冬季穿搭趨勢。