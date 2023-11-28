快訊

14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

分析藍白合破局後侯康配民調變化 日本學者曝「這兩類選民」支持率波動最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年末耶誕來臨！台中百貨OUTELT搶季節變換商機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起。圖／日曜天地 OUTELT 提供
日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起。圖／日曜天地 OUTELT 提供

天氣變冷，耶誕節也將來臨，台中市大魯閣新時代購物中心、日曜天地 OUTELT和EASY SHOP台灣國民內衣店都看好將有一波因季節變換帶來的商機，紛推出購物優惠，適合消費者趁優惠時搶購。

大魯閣新時代購物中心最近豎起了12公尺高的「宇宙喵KURORO聖誕樹」，同時自12月1日起至1月2日推出耶誕銷售檔期，全館餐飲、娛樂單筆消費滿300元可抽宇宙漫遊雙人行，有機會體驗時下最流行的太空艙旅館住宿。還有全館滿3千元送200元、滿額最高加送1千元，以及UNIQLO獨家滿2千元送100元優惠。會員滿額即可贈送Kuroro太空夢想小方巾、宇宙探險保冷袋、火箭基地野餐墊等周邊好禮。

大魯閣新時代支持「台中光音育幼院」邁入第3年，凡於活動期間內捐助300元即可獲得會員點數300點，再加贈「喬e歐爸爸」100元餐券。大魯閣新時代也將招待育幼院的孩子們至館內享用聖誕大餐、欣賞夢工廠最新電影，陪伴孩子們歡度聖誕佳節。

日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起，周周再推熱門品牌限時特惠、折扣再折扣，品牌服飾最低一件不用 300 元。

還有兩大紅利回饋，除了當日館內消費 3 個專櫃，消費不限金額即可享紅利點數 3 倍。日曜會員還獨享「感恩回饋祭」，只須少少的點數就能換購家電、PS5、購物金、露營用品等。

EASY SHOP台灣國民內衣店也特別彙整幾款2023冬季必備的基本百搭單品，像是「鋅石墨烯保暖衣」、「鋅石墨烯睡眠內衣」、還有受年輕女孩喜愛的Banana Pie「IN ZERO雙肩背心內衣」及「英倫針織BRA TOP」。

EASY SHOP設計師也公開自身穿搭公式，只要擁有這一系列基本百搭的單品，就能輕鬆穿出簡約卻時髦的風格，保暖之外還能完全展現獨特性，一起探索冬季穿搭趨勢。

日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起。圖／日曜天地 OUTELT 提供
日曜天地 OUTELT 看好年末購物商機，12月1日至 12月25日舉辦「Family Sale」全館出清 1 折起。圖／日曜天地 OUTELT 提供
大魯閣新時代購物中心最近豎起了12公尺高的「宇宙喵KURORO聖誕樹」。圖／大魯閣新時代購物中心提供
大魯閣新時代購物中心最近豎起了12公尺高的「宇宙喵KURORO聖誕樹」。圖／大魯閣新時代購物中心提供
EASY SHOP台灣國民內衣店推出的「鋅石墨烯顯瘦魔塑九分褲」。圖／EASY SHOP台灣國民內衣店提供
EASY SHOP台灣國民內衣店推出的「鋅石墨烯顯瘦魔塑九分褲」。圖／EASY SHOP台灣國民內衣店提供
EASY SHOP台灣國民內衣店推出的「Audrey鋅石墨烯保暖衣」適合加外套「玉米式穿搭」。圖／EASY SHOP台灣國民內衣店提供
EASY SHOP台灣國民內衣店推出的「Audrey鋅石墨烯保暖衣」適合加外套「玉米式穿搭」。圖／EASY SHOP台灣國民內衣店提供
大魯閣新時代購物中心12月1日起至1月2日推出耶誕銷售檔期購物優惠。圖／大魯閣新時代購物中心提供
大魯閣新時代購物中心12月1日起至1月2日推出耶誕銷售檔期購物優惠。圖／大魯閣新時代購物中心提供

耶誕節 品牌 大魯閣

延伸閱讀

二手玩具童書棄之可惜 陳冠廷號召募集耶誕傳愛育幼院

白宮迎耶誕 打造魔力、奇蹟與歡樂的童話世界

UBA／首節就贏20分！宇宙政大虐世新豪取6連勝

新北耶誕城都「人工燈泡」在High啥？ 她吐露去5年感觸：滿滿幸福感

相關新聞

北市率全國之先！住宅區業者「夜間禁放音樂擾寧」上路 違者恐挨罰

北市不少餐酒館、飲酒店座落在住宅區，深夜噪音擾鄰，民眾陳情居高不下。北市率全國之先，11月23日公告修正「台北市禁止從事...

吃壞恐求償無門！議員提走私、山寨螺獅粉充斥 當眾「煮一碗」請蔣萬安把關

中國螺獅粉相當受歡迎，知名的「李子柒」、「好歡螺」品牌在網路電商隨處可見。有民眾投訴，在網路購買螺獅粉吃下肚不舒服送醫，...

北市雙層餐車英文網空白 文化旅行沒雙語挨轟英文地獄

台北市打造國際城市，從2000年起推動「台北市政府建置中英語環境方案」，不過議員何孟樺檢視23年來，台北市的雙語建置成效...

財團獲2萬坪容積市府僅200坪 議員轟圖利 蔣：一周內瞭解

由威京集團由京華城改建頂級商辦園區京華廣場預計2026年將工，但議員發現前市府核可通過京華城容積變更率從392%暴增至8...

年末耶誕來臨！台中百貨OUTELT搶季節變換商機

天氣變冷，耶誕節也將來臨，台中市大魯閣新時代購物中心、日曜天地 OUTELT和EASY SHOP台灣國民內衣店都看好將有...

皇昌營造標得捷運北環段CF690C區段標 最快明年2月動工

捷運環狀線北環段「台北市轄區標案」再傳好消息，北市捷運局今表示，CF690C區段標歷經5次流標後，於第6次招標成功，11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。