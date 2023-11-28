北市率全國之先！住宅區業者「夜間禁放音樂擾寧」上路 違者恐挨罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市率全國之先，禁止住宅區夜間播放音樂致擾寧的商業行為。圖／北市環保局提供
北市率全國之先，禁止住宅區夜間播放音樂致擾寧的商業行為。圖／北市環保局提供

北市不少餐酒館、飲酒店座落在住宅區，深夜噪音擾鄰，民眾陳情居高不下。北市率全國之先，11月23日公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，新制即起上路，增修住宅區夜間時段禁用擴音設施及音響等設備播放音樂的商業行為，還有管制環境清潔作業時段使用吹葉機，違者最重開罰3萬元。

隨著民眾生活型態改變、提高生活品質要求，環保局經常接獲民眾陳情，住宅區的餐酒館或居酒屋等營業場所噪音擾寧頻傳。北市今年至10月的餐飲業噪音陳情案件共1571案，897案屬於住宅區、占比57%，其中超過8成為北市第一、二類噪音管制區，包含住1、住2及住3。

環保局指出，陳情案件常因音量未達噪音管制標準而無法告發，因此為提升居住品質，環保局增修北市第一、二類噪音管制區，晚上10點至翌日上午8點不得使用擴音設施、音響或揚聲器等音源輸出設備，從事音樂播放等商業行為致妨礙安寧。

環保局說，這次修正也一併納入各類噪音管制區於晚上10點至翌日早上6點、假日中午12點至下午2點，管制使用吹葉機從事環境清潔作業致妨礙安寧。不過，只要危及公共安全、災害復原期間、緊急危難救助行為或經目的事業主管機關核准等情況，仍可使用。

環保局新增禁止行為自公告日11月23日起施行，民眾若發現深夜有播放音樂的商業行為或於管制時段使用吹葉機妨礙安寧者，可撥打市民當家熱線1999，環保局稽查人員即可依噪音管制法第8條規定要求立即改善，違規者可依同法23條規定處3000元至3萬元罰鍰。

噪音 北市 酒店 餐飲業

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