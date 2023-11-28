鍾東錦表態支持服貿 曾玟學憂陸「以農逼政」：雞蛋別放同一個籃子

苗栗縣長鍾東錦今天答詢表態支持重啟兩岸服務業貿易協議，縣議員曾玟學警告如果雞蛋放在同一個籃子，就會發生中國「以農逼政」的惡果，台灣應該降低對中國依賴程度。

縣議會今天總質詢議程，曾玟學質詢鍾東錦，國民黨總統參選人侯友宜提出如果當後會重啟服貿，鍾會支持嗎？鍾上任後2次到大陸交流，農業交流還是授人以柄？鍾答詢表態支持重啟服貿。

鍾東錦指出，他去到大陸，沒有跟官方交流，他講他的話，該講什麼就講什麼，也知道怎麼樣對台灣最有利，其實上面的人吵架就讓他們吵，底下的人還是要交流互動，因為兩邊會打架，大家喊打就會打，其實上面人要打，底下的人說是自己人就不會打了，兩岸和平還是最重要的一件事。

他還是會繼續去交流，但是請議員放心，他的智商沒有很低，誰說服誰還很難講，兩岸各有優勢，台灣要有自信，也不用太害怕，其實都是人，也不是妖魔或神，就以人跟人誠懇互動，他相信大家釋出善意，統獨是幾十年甚至百年後的事。

曾玟學有不同的看法，他認為，服貿9年前318學運已經擋下來，如果走老路，服貿促統會帶台灣很 多影響，中國經濟狀況越來越差，很多就業人口來到台灣，會帶來台灣勞工更大的危機。

他指出，和平對等的原則下，當然願意交流，台灣自己的優勢，應該降低對中國的依賴度，要面向世界，跟更多國家建立貿易關係，雞蛋放在同一個籃子，中國過去2021、2022年，多次「以農逼政」，從鳳梨、蓮霧、釋迦到石斑魚實例，中國說停就停，說不要就不要，他不是不相信縣長，而是不相信中國政府。