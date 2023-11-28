陳乃瑜批新北社宅成效低 城鄉局提三政策反駁

新北市議員陳乃瑜今瑜臉書批評新北市社會住宅量能低、新北空屋數最多，包租代管成效低，新北市城鄉局則表示市府持續推動社會住宅、空屋媒合、鼓勵企業興建勞工宅，表示社會住宅是國家級政策，社宅政策需要中央及地方攜手合作，新北市政府會穩健、永續地落實居住正義。

新北市議員陳乃瑜今瑜臉書表示新北市社會住宅量能低、新北空屋數最多，包租代管成效低，新北市自辦都更7216戶而已，120萬戶居住正義怎麼推？新北市空屋數全國最高有120736宅、鼓勵企業興建勞工宅新北不先行？

城鄉局對此表示，新北市府持續透過推動社會住宅、包租代管、租金補貼等多元居住扶助資源協助市民安居，並依照內政部不動產資訊平台10月底統計已興辦達2萬9794戶，後續持續於整體開發區社福用地長期規劃目標4.5萬戶社會住宅，包租代管至今已媒合1.7萬戶以上，租金補貼截至今日已核定6萬戶，加計青年補貼及身障補貼，整體已可協助12.9萬戶租屋族群，落實居住正義。

空屋媒合部分新北市府與中央合作，同步推動公會版及縣市版包租代管計畫，並且持續精進開發媒合市場空屋。為加強媒合效能，市府逐期滾動調整辦理模式並提供中央改善建議精進計畫，透過強化包租代管及租金補貼整合、多元宣傳管道提高政策曝光度、專案推廣有效利用現行空餘屋等3大措施，已超過中央設定1.13萬戶目標，至今媒合1.7萬戶以上之市場空屋。

另目前工業區內已允許設置社福設施及單身員工宿舍，雖地方政府可透過修訂都市計畫法令納入企業興建勞工宅，仍有賴中央規劃勞工租稅優惠，並將只租不售之企業勞工宅納入住宅法範疇以享有地價稅、房屋稅減免之優惠，以供地方政府依循辦理。

城鄉局說社會住宅是國家級政策，社宅政策需要中央及地方攜手合作，新北市政府會穩健、永續地落實居住正義。