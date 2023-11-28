新北節能路燈1年換裝19.3萬盞 明年起電費年省2千萬

新北市政府啟用「節能路燈換裝計畫」，工務局養工處長簡必琦今在道安會報上，表示已啟動第3階段作業，一年內將汰換全市19.3萬盞路燈，將降低路燈耗電量，減少二氧化碳排放量，預計明年節省電費一年達2320萬元。

簡必琦在專案報告時，強調該計畫是透過汰換老舊路燈和相關設備，優化道路照明設施設備，進而保障用路人車安全，市府與各區公所、業者合作，全面更換25.6萬盞路燈燈具及設備，降低路燈故障率提升行車安全，並藉由路燈資訊管理系統的地理資訊分析，對路燈運行監控、維護和故障處理等功能，減少故障維修時數，也提高維修效率，提升照明服務。

簡必琦表示，第三期計畫第1、2階段從2020年10月至今年6月，已完成換裝6.3萬盞故障率偏高的LED燈，並於今年10月10日至明年10月9日啟動第3階段，全面汰換全市剩餘19.3萬盞路燈，達到節能減碳，卻不降低用路安全。