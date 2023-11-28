「藍白合看板」趙少康長這樣！葉元之派電影繪師續畫

國民黨板橋立委參選人葉元之先前火速掛上黨籍總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲聯合看板，被外界稱藍白破局「苦主」，葉元之隨後找來電影看板繪師「覆蓋」柯文哲後，畫上國民黨副總統參選人趙少康的輪廓，過程因遇下雨延宕，被網友笑稱「學山道猴子？」今早葉元之再度動工表示，預計再進行1、2個小時左右。

這塊看板討論度高，原先「趙少康」只有單色線條，網友紛紛笑說「就這樣？」葉元之後來解釋，是因下雨暫停作業，也引來趙少康本來留言表示，「新照片會盡快支援」。