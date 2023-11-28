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「藍白合看板」趙少康長這樣！葉元之派電影繪師續畫
國民黨板橋立委參選人葉元之先前火速掛上黨籍總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲聯合看板，被外界稱藍白破局「苦主」，葉元之隨後找來電影看板繪師「覆蓋」柯文哲後，畫上國民黨副總統參選人趙少康的輪廓，過程因遇下雨延宕，被網友笑稱「學山道猴子？」今早葉元之再度動工表示，預計再進行1、2個小時左右。
這塊看板討論度高，原先「趙少康」只有單色線條，網友紛紛笑說「就這樣？」葉元之後來解釋，是因下雨暫停作業，也引來趙少康本來留言表示，「新照片會盡快支援」。
葉元之今天上午又找來電影看板繪師跟吊車，繼續完成趙少康的畫像，葉元之表示，不是故意想要把趙畫的跟山道猴子一樣，那是因為時間準備不及，再加上中間有遇到下雨，且還要配合師傅跟吊車時間，會盡快完成看板，目前趙少康的輪廓已經逐漸出來，預計還要再進行1、2個小時左右。
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