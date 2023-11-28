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綠營議員為中央補助嗆告 台中海線40位校長怒退群

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中海線群組，市議員王立任對校長貼相關預算報導，表達不滿。40位校長退出群組。圖／讀者提供
台中海線群組，市議員王立任對校長貼相關預算報導，表達不滿。40位校長退出群組。圖／讀者提供

台中市議會六個委員會22日審查市府113年度預算，民進黨團決定歲入有關「中央補助經費」暫擱置，均送大會討論，最後除交通及教育两委員會外均保留大會發言權。有海線校長在社群軟體分享此事，民進黨議員王立任認為，傳播不實消息揚言已結圖將提告；引發近40位校長直接退群表達立場。

盧秀燕日前在市政會議上指出，台中水湳國際會展中心、巨蛋、綠美圖3大重要建設，中央「一毛不給」，都由市府自籌經費，質疑台中6位民進黨籍現任立委「都在睡覺嗎？」、「爭取大筆預算才是立委職責」，綠營表示強烈不滿。

總統府秘書長林佳龍等人都反嗆「市長才睡覺」，拿不出大建設計劃，拿不到補助，更說台中拿不到中央補助是因「選不對人，走不對路」、「選不對的市長就是這個結果」。如果

台中市議會教育文化委員會22日審查市府明年度預算，民進黨議員要求擱置中央補助經費，國民黨議員則主張先通過部分預算，另要求結論必須附註（政黨先生通過後可動支）。決議中央補助教育局及運動局近180億元全送大會討論。要求盧秀燕在大會時針對「中央一毛不給」的說法道歉、給新說法。

有台中海線校長在台中市海線教育相關群組，分享中央補助經費遭擱置的報導，議員王立任卻回覆：「事實是將歲出中央補助的部分送大會討論，而且教育文化委員會是共識決定，審議的會場，一致同意送大會討論，國民黨的議員也沒有意見。」

王立任更表示：「如果再有抹黑行為及傳播不實消息，本人將會提告」，隨後這位校長收回訊息，王立任強調：「我已經截圖了，不是收回就沒事。」

台中海線群組，市議員王立任對校長貼相關預算報導，表達不滿。圖／讀者提供
台中海線群組，市議員王立任對校長貼相關預算報導，表達不滿。圖／讀者提供

議員 民進黨 台中市

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