龍年將至！北市鄉土教育中心舉辦12生肖特展 竟與這原因有關

12生肖是華人社會最普遍的民俗文化，明年將迎來龍年，不少家長都希望能生個「龍子」、「龍女」討吉利，老松國小與台北市鄉土教育中心特別合作，今天到明年1月21日舉辦12生肖的故事特展，鄉土教育中心說明，華人社會從出生到死亡很多習俗都會以12生肖作依據，希望透過特展讓民眾能深入了解習俗的由來及故事。

早期農民需要記得時間安排耕種的步驟，按自然變化設計每12年輪替一次，用12個字代表，分別是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，但人們不好記便挑選12隻動物，成為十二生肖習俗說法之一，鄉土教育中心主任張欽鵬說，多數學者認為起源於東方華夏文化，由來說法很多，可能是占星或星象、古人對圖騰崇拜、早期精怪信仰、民間的宗教傳說等。

在如今華人社會除了會用12生肖來紀年外，也會用來除舊布新，也會以當年生肖相關的吉祥話祝福他人，當人生上遇到重大抉擇如出生、包含生辰八字、取名、結婚挑日子、往生出殯入土等重要階段，將生肖作為參考與抉擇依據。

本次展覽共規劃五個展區，包含12生肖的由來習俗、自然中的動物、萬華在地故事」、文創品與流行文化、吉祥祝福與童謠，共展出近百件相關物品，日本早年也受到中華文化影響也有所謂的「12干支」，展品中的「天保年間古地圖大陶盤」除標示出當年日本江戶時代各地的藩名與鄰近各國名稱外，也繪製上12干支與相對應的12生肖。