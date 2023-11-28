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北市雙層餐車英文網空白 文化旅行沒雙語挨轟英文地獄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市雙層觀光巴士。圖／報系資料照
北市雙層觀光巴士。圖／報系資料照

北市打造國際城市，從2000年起推動「台北市政府建置中英語環境方案」，不過議員何孟樺檢視23年來，台北市的雙語建置成效，不僅台北好行英文版APP即時路況、行人徒步區、停車資訊、無障礙設施等介面全都中文；甚至主打國際觀光客的雙層餐車英文版，網站更一片空白，議員斥國際行銷是屁話，北市淪「英文地獄」。

北市觀傳局長王秋冬表示，雙層巴士是由三重觀光巴士營運，北市府協助連結英文版，的確沒有做得很好，會輔導建置完善的英語版。

議員何孟樺說，北市府多個局處英文版APP、官方網站不僅資訊未更新，中文也穿插其中，尤其觀光傳播局官方網站資訊仍停留在2017年，連雙層餐車英文版網站更一片空白，令她質疑「北市國際行銷都是屁話」？

她更質疑，北市府中英語環境推動23年來，雙語環境依然有非常大的問題，除了「台北好行」英文版APP，連「大台北公車」英文版官方網站，除最新消息全是空白外，地圖資訊、旅程路線規畫也都仍是中文，質疑國際旅客要如何感受台北市的交通友善？不只行人地獄，「更是英文地獄」。

另外，北市府文化局今年推出的「台北小旅行」、「文化小旅行」號稱要吸引國際旅客，至今卻未有英文版網站。

還有台北市的萬用APP「台北通」英文版也是落漆，活動資訊、最新消息、個資授權、場館購票、市政服務APP、周邊服務、動物園資訊，甚至到所有服務的注意事項裡面全都是中文。要求市府須限期檢討所有局處的線上英語系統架構，並分為短中長期進行改善，儘速撕去英文地獄的臭名。

對於文化小旅行也缺英文版，文化局長蔡詩萍表示，這兩天已經開始與觀傳局討論如何宣傳，未來除了英文版，也會推出日韓文版。

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