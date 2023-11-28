商號標誌高掛百年 北市衡陽路添市定古蹟

日治時期興建的北市衡陽路92號店屋，至今保留當時買賣和洋雜貨的「奧野商店」商號標誌，北市文資審議大會委員認為建築具高度歷史、藝術或科學價值，且保存完整、不易再現，指定為直轄市定古蹟。

衡陽路92號店屋建於日治時期，為經營和洋雜貨之奧野商店，牌樓中央仍保有商號標誌，立面表現形式多樣，也為日治大正時期台北市街屋立面之代表、呈現日治初期市區改正店屋之營造特色，具稀少性，三樓頂緣有飾帶，採折衷主義，表現日治時期店屋仿西洋風格裝飾元素建築特色。

本案先前歷經過三次文化資產價值審查專案小組會勘，當時委員會議結論，多位委員建議指定為古蹟，委員會勘時認為該建築具高度歷史、藝術或科學價值，且位於日治時期榮町三丁目，為1912至1915年台北市區改築時所興建的四柱三開間三層樓磚木建築。

昨天北市文資審查大會，出席委員認為，這棟建物呈現日治初期店屋的營造特色，在周遭地區多已改建為大樓的現代實屬難得，確定指定為市定古蹟。