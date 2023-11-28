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孩童駝背看書 北市圖桌椅挨批

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
有家長發現，孩子在圖書館閱讀時坐姿不良，如彎腰駝背、腳踩不到地板等，才發現是桌椅根本非一組，桌椅搭配不是太高、就是太低。圖／北市議員張文潔提供
有家長發現，孩子在圖書館閱讀時坐姿不良，如彎腰駝背、腳踩不到地板等，才發現是桌椅根本非一組，桌椅搭配不是太高、就是太低。圖／北市議員張文潔提供

有家長投訴，帶孩子去台北市立圖書館各分館兒童閱覽區看書，卻發現桌椅不是太矮就是太高，導致兒童坐姿不良，影響生長。台北市議員張文潔發現，桌椅明顯就不是一組，為省錢而分開購買，要求市府改善。台北市長蔣萬安承諾，會在1個月內盤點，依照數量逐步改善。

張文潔表示，台北市立圖書館各分館幾乎都有設置兒童閱覽區，不少家長發現，孩子在閱讀時坐姿不良，像是彎腰駝背、下巴撐在桌上、嬌小的孩子也踩不到地板，導致腰痠背痛、近視，影響孩童的生長發育，才發現桌椅根本不是一組，不是太高就是太低，要他們怎麼讀書？

張文潔舉例，信義區六合分館桌子高度60公分、椅子37.5公分；三興分館桌子60公分、52公分，椅子37.5公分、25公分；永春分館桌子50公分、椅子29公分；松山分館及三民分館桌椅也不是同一組。廣慈分館則無兒童閱覽室，只有成人座椅，還有人直接在圖書館內呼呼大睡。

張文潔認為，「買什麼桌、就該配什麼椅，不應該為了省錢分開買」，要求市府限期改善。

蔣萬安昨天市政總質詢時回應，台北市圖書館各個分館只要有兒童閱覽區，都會要求教育局全面檢視，提供符合孩子體型和教育部標準的桌椅。

他也承諾，會於1個月內檢視各個分館，盤點有多少桌椅需要更換，改善期程要看最後的量有多少，才能確定。

教育局長湯志民說，其實小朋友身高差異大，要有多種設計模式，純粹用單一課桌椅確實不適合，現在北市圖有43個分館，等盤點過後，若數量不大就會盡快更換，假設數量多，就要分年編列預算改善。

圖書館 教育局

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