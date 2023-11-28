北市校舍才蓋好 外牆黴斑、磁磚掉

台北市推動老校舍改建，近3年斥資56.4億元完工8校，仍有10校施工中，不過有些校舍改建啟用沒多久就出現磁磚剝落、生鏽等問題，其中萬華新和國小花16.5億元尚未啟用，校舍瀚星樓外觀滿是水漬與黴斑、空橋設計還會走光；南港東新國小斥資8億多，磁磚已脫落，遭批驗收敷衍。市長蔣萬安允諾，年底前改善，會以嚴謹態度要求品質。

蔣萬安昨天在市政總質詢時表示，這2所校舍狀況，市府都有掌握，其實2020年就已驗收，如今校舍外觀布滿水漬與黴斑、磁磚脫落、高矮牆龜裂、空橋因改玻璃設計有春光外洩的疑慮等問題，年底前都會改善。教育局表示，目前均在保固期，後續會加強把關。

台北市各級學校建物近年陸續屆滿使用年限，目前30年以上海砂屋校舍優先改建，近3年已完工8校，但議員洪婉臻發現，有些校舍啟用沒多久就出問題，其中新和國小改建工程今年6月完工、9月取得使照及驗收，預計本周六啟用，卻被發現校舍外觀滿是黴斑水漬，研判牆體開裂防水失效孳生黴斑。

洪婉臻憂心，滲水壁癌恐影響師生健康；學校新建連接校舍空橋兩側透明，也擔心下方路人、騎士看光，有春光外洩的疑慮。她也質疑南港區東新國小3月校舍改建竣工，磁磚已脫落；內湖區南湖國小耗資3億在校園戶外籃球場區興建活動中心，去年3月完工，高矮圍牆已明顯龜裂，樓梯外觀生鏽腐蝕，要求市府用最快速度改善。

教育局副局長鄧進權表示，校舍改建工程確實有改善空間，會努力把學校工程做最完整、健康的檢視，目前北市還有10間學校正進行校舍改建、等待驗收，未來會加強工程品質驗收。新和國小瀚星樓空橋透明設計是希望採光透亮，小朋友也很喜歡在天橋上看窗外景色，但確實未考量走光問題，將於11月底前在牆面下霧面化處理，改善走光疑慮。