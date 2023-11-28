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全台最大傳統建築群 新店劉氏古厝完工初驗

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
位於新店的劉氏古厝是全台最大傳統建築群聚園區，幾經家族抗爭到異地重組，終於在近期完工。記者李成蔭／攝影
位於新店的劉氏古厝是全台最大傳統建築群聚園區，幾經家族抗爭到異地重組，終於在近期完工。記者李成蔭／攝影

新北市新店區的劉氏古厝是全台最大傳統建築群聚園區，幾經家族抗爭到異地重組，還遇疫情衝擊致進度延宕，終於在近期完工，昨天初驗。新北文化局表示，會拚明年第一季開放。文史工作者說，異地重組已讓原本風華有所改變，市府在規畫上要彰顯在地文化，才能讓保留下來的古厝更有意義。

新北市歷史悠久，升格後快速發展，面臨歷史建築難與重大建設共好考驗，規畫團隊設法延續文資價值，例如歷史建築五股守讓堂當年為配合國道五股交流道改善工程，採用拆遷重組方式保存，重組後的守讓堂遷建至五股洲子洋重劃區；淡水渡船頭旁百年燈塔碰上輕軌路線，也可能異地保存。

劉氏古厝歷史建築群號稱「新北第二林家花園」，2020年動工，耗資2億異地重組，進度多次延宕，引發關注。文化局文化設施科長吳宗龍說明，劉氏古厝在10月底竣工，昨天開始初驗流程，有信心能快速驗收，預計明年第一季對外開放。

文化局文化資產科表示，目前規畫以促進民間參與方式呈現，在促參完成前，會先辦理傳統工藝展及相關藝師傳習活動。另，淡水燈塔因涉捷運建設將移位，歷史建築搬家要經過審議，不會輕率搬遷，古蹟則是完全不能移動。

市議員陳儀君回憶，劉氏古厝2011年出現抗爭，後來與市府達成協議，大家都希望盡快落成，讓家族使用、民眾體驗，也讓十四張歷史公園更完善。她也說，新店B單元開發拖很久，中途遇到文史及保育人士抗爭，市府推動區段徵收、市地重劃需要多辦公聽會，才能化解民眾疑慮。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，異地重組已讓原本風華有所改變，市府在規畫上要更用心，才能讓獲得保留的古厝更有意義。

歷史建築 文化局

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