北市記點轉移4個月19萬件 黃牛轉賣

交通違規記點新制上路，若違規行為人非車主，車主可申請轉移記點給實際駕駛人，4個多月北市就有逾19萬件申請轉移，更被黃牛釘上成了賺錢利器，網路上還有群組或社團做起生意。北市議員直擊黃牛在監理站外攬客，1點2000元，要求市府改善；市長蔣萬安說，此舉已違法，2個月內會研擬配套，一律嚴辦。

交通部表示，「道路交通管理處罰條例」第63條之2明文要求辦理「歸責」，即處罰實際違規駕駛人，是否有處罰機關未確實審核，會請公路局向北市府了解。

北市府副發言人李政軒說，歸責受理是全國一致作業，「北市之外，各縣市都可能面對黃牛問題」，但現行法規卻無黃牛轉賣相關罰則，市府會向中央反映實際執行問題，建議中央統一作法因應，在中央調整前，請警察機關加強查緝監理黃牛。

北市交通裁決所統計，今年6月30日新制上路至11月23日，申請轉移記點已有19萬1369件，每月平均5萬人申辦。監理黃牛看準時機大做生意，在網路搜尋「扣牌黃牛」就有專人服務，後續可加LINE諮詢，監理站外甚至有黃牛公然攬客。

監理站營業時間常無法配合上班族，民眾委託業者代辦，卻有部分不肖業者上下其手，標榜當日取回原牌照。但也有民眾反映，曾試著申辦卻遭詐騙，花了1萬6千元牌照依然沒拿回來。

監理黃牛將黑手伸入「違規記點扣牌」，民進黨議員洪婉臻說，她就在監理站外直擊，代辦業者以1點2000元代價提供點數轉移，若是集滿12點被扣牌，4萬元就能處理到好，原牌上路免繳回。她說，裁決所未實質審查交通違規點數轉移是否確為違規行為人，所以只要找到人頭就可轉移，讓監理黃牛鑽漏洞，市府相關單位應盡快研議解決方案。

蔣萬安說，相關行為有偽造文書的刑責問題，非常嚴重，絕不允許發生，接獲檢舉一律嚴查嚴辦。市府會在2個月內提出審查機制等配套措施，現階段加強查緝。

北市裁決所長蘇福智說，新制年中才上路，還在監控，未來若有明顯異常會主動處理，必要時向中央反映。電腦系統會記錄每個車牌、駕駛違規狀況，若同車牌多次違規卻都非車主，就能發現，營業車輛只能本人開，若申辦轉移都能審核到。