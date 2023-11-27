新北餐飲衛生管理分級 658家業者獲優良級標章
新北市衛生局表示，經委託中華食品安全管制系統發展協會，針對新北各區的速食業、早餐店、美食街及一般餐飲業進行餐飲衛生管理分級評核，共有658家業者皆取得優良級標章。
衛生局今天召開新北外食好安心記者會，公布委託中華食品安全管制系統發展協會，今年專案進行餐飲衛生管理分級評核結果，共有658家業者通過評核，其中615家獲頒「優級」及43家「良級」標章。
衛生局副局長林美娜表示，餐飲衛生管理分級評核是要經過從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向餐飲衛生的現場實地查核。
她表示，包含烏來區餐飲業及新北各區的速食業、早餐店、美食街及一般餐飲業等，共658家業者取得優良級標章。另為強化旅遊景點餐飲衛生，特別至烏來區辦理餐飲從業人員教育訓練，並請專家團隊進行烏來餐飲業者輔導與評核，希望遊客來烏來泡湯，還能夠安心享用美食。
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