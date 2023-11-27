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交通黃牛利用違規點數轉移營利 北市說嚴查

中央社／ 台北27日電

北市議員洪婉臻曝交通違規點數轉移，出現「交通黃牛」亂象；市長蔣萬安表示涉及偽造文書，允諾嚴查；裁決所則說新制剛上路，持續監控，異常狀況一定處理。

台北市長蔣萬安今率市政團隊赴議會進行市政總質詢，民進黨議員洪婉臻表示，今年6月30日，交通新制將民眾逕行檢舉部分也納入記點制，因未能確定行為人與車主是否相符，衍生出「違規點數轉移」的黃牛亂象。

洪婉臻說，許多交通黃牛直接在監理站外喊價轉移一點新台幣2000元，網路與LINE上也有人在兜售；交通點數轉移，在現行機制下，交通裁決所並沒有實質審查，不管是否是真正的違規行為人，只要找得到人頭就可轉移，讓交通黃牛有漏洞可鑽，還有人標榜若是集滿12點被扣牌，只要拿出代辦費用4萬元，保證原車牌上路免繳回。

蔣萬安表示，此舉涉及偽造文書，會有刑責，承諾2個月內提出配套並嚴查；交通裁決所則回應，新制上路不久，還在監控，而若電腦系統若發現同車牌多次違規卻非車主本人，黃牛行徑就會曝光；營業車輛則限本人駕駛，若申辦轉移都能審核到。

北市府副發言人李政軒則表示，法規是中央的法規，歸責受理也是全國一致作業，北市之外，各縣市都有可能面對記點歸責的黃牛問題；而現在相關法規，卻沒有規範轉賣點數的處罰規定。

李政軒說，北市會向中央反映記點新制所面臨的實際執行問題，並建議中央統一作法，也會請警察機關加強查緝監理黃牛。

黃牛 蔣萬安

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