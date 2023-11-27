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林口八里7校各種破損 立委今邀中央考察爭取改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供

新北北海岸林口八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，不只不美觀，甚至恐有安全疑慮。立委洪孟楷今召集相關單位考察，實地了解各校整建需求，並獲得教育部允諾一個月內派專家赴校內勘察，未來給予經費補助。

洪孟楷表示，今天邀集立院教育文化委員會、教育部、國教署、新北教育局等單位到新北林口、八里七所學校考察校園週邊設施，包含林口區崇林國中－校舍1樓走廊地坪改善工程、嘉寶國小－校園周邊地坪整建工程、林口國中－迎曦樓及宿舍屋頂漏水修繕工程、佳林國中－土窯長廊2樓地面整修工程；以及八里區八里國中－仁愛樓西側牆壁滲漏修繕工程、大崁國小－大門及前庭地坪整修工程、米倉國小 普通教室教學環境設備改善工程。

洪孟楷指出，過程中了解多間學校不管是校內的走廊地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水，以及校內空間磁磚爆裂與鋪面凸起都讓師生有會使用上的安全疑慮，加上很多校內房舍滲漏已經明顯出現壁癌、地面不堪耐舊導致塌陷且產生積水更影響環境衛生，真的急需改善。

洪孟楷強調，已要求教育部，限期在一個月內對林口國中、佳林國中、嘉寶國小、八里國中及大崁國小、米倉國小等校園安全改善工程安排專家勘察，讓未來工程完工後，可有高品質且耐久的環境給學生可以安心學習。

教育部次長林明裕也允諾，會安排教育部專家人員一個月內赴各校評估需求，希望一起把校園安全改善做好，也將針對各校的計畫提案，以順利撥發經費為前提，再給予內容調整建議。

新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供
新北北海岸林口及八里等地近年發現不少校舍破損情況，包含地坪破損、校舍屋頂與牆壁因老舊漏水等，立委洪孟楷今召集相關單位考察。圖／洪孟楷提供

教育部 林口 八里

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